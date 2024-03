In arrivo una multa salata per De Laurentiis dopo aver interrotto l'intervista tra Politano e Sky: interverrà l'UEFA.

La questione Aurelio De Laurentiis-Sky sta avendo, come ovvio, enormi strascichi.

Il fatto è noto: durante l'intervista tra Politano, giocatore del Napoli, e l'emittente satellitare, il presidente del team partenopeo ha portato via l'attaccante, evidenziando come non potesse parlare ai microfoni della nota tv.

Sky era però Sky autorizzata ad effettuare interviste ai giocatori del Napoli nel post conferenza stampa e per questo motivo, riporta Repubblica, l'arrivo inaspettato di De Laurentiis porterà ad una multa per lo stesso numero uno del Napoli, nell'occhio del ciclone dell'opinione pubblica e dei social.