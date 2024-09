Un De Laurentiis mai visto: cosa è cambiato tra post Scudetto e arrivo di Conte al Napoli

La commozione di De Laurentiis è stata l'apice della recente metamorfosi nell'approccio al mondo Napoli: il patron azzurro si sta mostrando inedito.

Vederlo così fa notizia. Sì, perché Aurelio De Laurentiis si è esposto sempre senza fare una grinza, tutto d'un pezzo e ligio al ruolo di presidente.

Invece eccolo in una versione inedita, sorprendente, che ha stupito un po' tutti: tifosi, addetti ai lavori, probabilmente anche chi gli sta maggiormente accanto.

Il numero uno del Napoli si è sciolto in un momento di commozione, svestendo per qualche istante quella corazza con cui da 20 anni guida gli azzurri tra gioie, delusioni e momenti nei quali dover far quadrato.