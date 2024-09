Il presidente ha festeggiato in questi giorni il suo ventennale alla guida del Napoli: "Ora non è più un club di passaggio".

Aurelio De Laurentiis, che ha festeggiato i vent'anni da presidente del Napoli, torna a parlare.

L'occasione è la presentazione di uno sponsor, durante cui De Laurentiis ha sottolineato la crescita del club ed è apparso visibilmente commosso.

Il presidente si è detto orgoglioso in particolare del fatto che Napoli non sia più una meta di passaggio per grandi calciatori ed allenatori.