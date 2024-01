De Ketelaere ha numeri paragonabili solo a Giroud e Thuram: è l'ora del riscatto dopo le critiche

Due assist decisivi nella vittoria dell'Atalanta contro l'Udinese e 2024 che continua ad essere esaltante per il giocatore belga.

Etichettato in fretta e furia come bidone e subito alzato al grado di campione assoluto nella stagione successiva. Nel primo anno e mezzo italiano non c'è stata una via di mezzo per Charles De Ketelaere, con nessuna scala di grigi tra il bianco e il nero delle sue prestazioni.

Dopo gli zero goal con il Milan nel 2022/2023, ora De Ketelaere si sta mettendo in mostra con la maglia dell'Atalanta, in attesa del lungo periodo e di capire se riuscirà a confermarsi fino al termine dell'annata e soprattutto nei prossimi anni. Buone sensazioni fin qui, in attesa che il campo possa dare maggiori informazioni sul suo percorso in Serie A.

Inizio di 2024 da protagonista atalantino numero uno per De Ketelaere, trascinatore dell'Atalanta sia in Serie A che in Coppa Italia, con i nerazzurri forti candidati al quarto posto e qualificati alle semifinali del torneo.