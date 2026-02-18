De Gea salta Jagiellonia-Fiorentina per infortunio, out anche Solomon: il motivo e le condizioni dei due

Obiettivo serenità, ma fino a un certo punto. La Fiorentina vola in Polonia per affrontare lo Jagiellonia nell'andata dei playoff di Conference League. Solo che dovrà farlo senza due elementi della propria rosa: David De Gea e Manor Solomon.
Sia il portiere spagnolo che l'esterno offensivo israeliano hanno alzato bandiera bianca: giovedì sera, nella gara che prenderà il via alle 21 e che rappresenterà solo il primo di due atti lunghi 180 minuti, non ci saranno.
Cos'ha De Gea e cos'ha Solomon? Per il portiere si tratta di un infortunio, per il compagno invece no. Ecco nel dettaglio le loro condizioni.