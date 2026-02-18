Goal.com
De Gea SolomonGetty Images
Stefano Silvestri

De Gea salta Jagiellonia-Fiorentina per infortunio, out anche Solomon: il motivo e le condizioni dei due

Fiorentina in Polonia senza il proprio portiere titolare: David De Gea si è fermato e giovedì non ci sarà. Indisponibile anche Manor Solomon, che riduce le opzioni offensive di Vanoli.

Obiettivo serenità, ma fino a un certo punto. La Fiorentina vola in Polonia per affrontare lo Jagiellonia nell'andata dei playoff di Conference League. Solo che dovrà farlo senza due elementi della propria rosa: David De Gea e Manor Solomon.

Sia il portiere spagnolo che l'esterno offensivo israeliano hanno alzato bandiera bianca: giovedì sera, nella gara che prenderà il via alle 21 e che rappresenterà solo il primo di due atti lunghi 180 minuti, non ci saranno.

Cos'ha De Gea e cos'ha Solomon? Per il portiere si tratta di un infortunio, per il compagno invece no. Ecco nel dettaglio le loro condizioni.

  • L'INFORTUNIO DI DE GEA

    De Gea, come riporta 'Firenzeviola.it', ha rimediato una sublussazione al terzo dito della mano sinistra: un infortunio che l'ex portiere del Manchester United ha riportato sabato nella gara vinta 2-1 in casa del Como.

    In quell'occasione De Gea è rimasto in campo fino all'ultimo minuto, ma nei primi giorni della nuova settimana si è dovuto fermare. E contro lo Jagiellonia, come detto, non ci sarà.

  • COS'HA SOLOMON

    Discorso completamente diverso, invece, per Solomon: l'ex giocatore di Tottenham e Villarreal non è infatti rimasto vittima di un infortunio. Semplicemente è il suo stato di salute a non essere particolarmente buono in queste ore.

    Solomon è stato infatti fermato da una sindrome influenzale che, come De Gea, gli impedirà di salire sull'aereo della Polonia. Anche lui guarderà dunque i compagni da casa, davanti al televisore.

  • DE GEA E SOLOMON GIOCANO CONTRO IL PISA?

    Andrà ora compreso se De Gea riuscirà a recuperare per la prossima partita della Fiorentina, ovvero il derby contro il Pisa di lunedì 22 febbraio. Al momento la presenza del portiere spagnolo deve essere necessariamente considerata in forte dubbio.

    Nel caso De Gea non recuperasse e alzasse nuovamente bandiera bianca, toccherebbe al suo secondo scendere in campo: Oliver Christensen, tornato a gennaio dopo un prestito di pochi mesi agli austriaci dello Sturm Graz. A sfidare lo Jagiellonia sarà invece Luca Lezzerini, in quanto il danese non è in lista UEFA.

    Anche Solomon, che nelle ultime settimane si era conquistato una maglia da titolare, è in dubbio: dipenderà da come si riprenderà dall'influenza nei prossimi giorni. Vanoli, in caso di assenza, sarebbe così costretto a cambiare qualcosa nel proprio assetto offensivo.

  • LA PROBABILE FIORENTINA CON LO JAGIELLONIA

    Così dovrebbe schierarsi la Fiorentina giovedì sera, come detto senza De Gea e senza Solomon:

    FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli 

