De Gea salta Jagiellonia-Fiorentina per infortunio, out anche Solomon: il motivo e le condizioni dei due

Andrà ora compreso se De Gea riuscirà a recuperare per la prossima partita della Fiorentina, ovvero il derby contro il Pisa di lunedì 22 febbraio. Al momento la presenza del portiere spagnolo deve essere necessariamente considerata in forte dubbio.

Nel caso De Gea non recuperasse e alzasse nuovamente bandiera bianca, toccherebbe al suo secondo scendere in campo: Oliver Christensen, tornato a gennaio dopo un prestito di pochi mesi agli austriaci dello Sturm Graz. A sfidare lo Jagiellonia sarà invece Luca Lezzerini, in quanto il danese non è in lista UEFA.

Anche Solomon, che nelle ultime settimane si era conquistato una maglia da titolare, è in dubbio: dipenderà da come si riprenderà dall'influenza nei prossimi giorni. Vanoli, in caso di assenza, sarebbe così costretto a cambiare qualcosa nel proprio assetto offensivo.