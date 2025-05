De Gea resta alla Fiorentina: è fatta per il rinnovo del contratto, le cifre e la durata del nuovo accordo

Il portiere spagnolo ha convinto tutti in poco meno di una stagione: i Viola hanno rinnovato il suo contratto fino al 2028.

La stagione della Fiorentina è stata caratterizzata da alti e bassi, ma si è conclusa con il raggiungimento della qualificazione alla prossima Conference League.

Chi ha invece garantito costanza e prestazioni di altissimo livello è stato David De Gea che, con le sue parate decisive, ha spesso blindato la porta viola.

Nessun dubbio per la Fiorentina: il classe 1990 sarà il portiere anche per le prossime stagioni. È stato infatti raggiunto un accordo per il rinnovo del suo contratto.