Torino FC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

De Bruyne torna ad allenarsi in gruppo: per Conte e il Napoli un rinforzo da Champions

A quattro mesi dall’infortunio, l’ex Manchester City torna ad allenarsi in gruppo e potrebbe anche essere convocato per il Torino: per Conte un rinforzo importantissimo per la volata Champions.

Un rinforzo d’oro per la volata Champions, un obiettivo che il Napoli di Antonio Conte sa bene di non poter fallire.

Se le speranze di una rimonta Scudetto sono ormai tramontate, gli azzurri devono chiudere tra le prime quatto il campionato per non trasformare in fallimentare un’annata che non è andata come tutti gli attori protagonisti si attendevano.

In aiuto di Antonio Conte in vista del finale di stagione arriva un’ottima notizia dall’infermeria: Kevin De Bruyne, fermo ai box dallo scorso 25 ottobre, quest’oggi potrebbe tornare in gruppo.

  • DE BRUYNE TORNA IN GRUPPO

    Il giorno più atteso potrebbe essere finalmente arrivato. A quattro mesi dall’infortunio muscolare che lo ha costretto all’intervento chirurgico, Kevin De Bruyne quest’oggi per la prima volta dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo con il resto dei compagni. Lo step finale che certifica il suo completo reintegro.

  • COME STA IL BELGA

    Rientrato a Napoli la scorsa settimana, l’ex Manchester City ha mostrato di essere in una condizione fisica migliore di quella che ci si sarebbe potuti aspettare dopo uno stop così lungo. Segnale di come De Bruyne abbia lavorato bene e molto intensamente nel periodo di riabilitazione trascorso in Belgio.

  • CONVOCATO GIÀ COL TORINO?

    In casa Napoli nessuno vuole correre dei rischi e affrettare i tempi, ma – come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – la possibilità che De Bruyne possa essere convocato già per la gara contro il Torino in programma venerdì prossimo è reale. L’ultimo ok però dovrà arrivare dal calciatore stesso: tutto dipenderà dalle sue sensazioni.

  • COSA PUÒ DARE DE BRUYNE

    Fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva del Napoli, De Bruyne si è infortunato il 25 ottobre scorso calciando (e segnando) il rigore contro l’Inter. Fino a quel momento il belga ha giocato 8 gare di campionato segnando 4 goal e tre in Champions League, con due assist vincenti forniti ai compagni. Il suo ritorno in campo potrebbe dare una spinta decisiva al Napoli nella volata per chiudere il campionato tra le prime quattro posizioni.

