De Bruyne torna ad allenarsi in gruppo: per Conte e il Napoli un rinforzo da Champions

Un rinforzo d’oro per la volata Champions, un obiettivo che il Napoli di Antonio Conte sa bene di non poter fallire.
Se le speranze di una rimonta Scudetto sono ormai tramontate, gli azzurri devono chiudere tra le prime quatto il campionato per non trasformare in fallimentare un’annata che non è andata come tutti gli attori protagonisti si attendevano.
In aiuto di Antonio Conte in vista del finale di stagione arriva un’ottima notizia dall’infermeria: Kevin De Bruyne, fermo ai box dallo scorso 25 ottobre, quest’oggi potrebbe tornare in gruppo.