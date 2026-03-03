Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Keinan Davis Udinese 2025-2026Getty Images
Nino Caracciolo

Davis torna e segna con l’Udinese: da sorpresa del campionato a possibile uomo mercato

L’attaccante inglese è rientrato contro la Fiorentina dopo l’infortunio ed è subito andato a segno: si tratta dell’ottava rete in campionato realizzata con l’Udinese. Può essere un uomo mercato in estate.

Pubblicità

Keinan Davis è tornato e la sua presenza si è sentita eccome. L’attaccante inglese ha lasciato il segno anche contro la Fiorentina, procurandosi e realizzando il calcio di rigore del momentanei 2-0 e fornendo l’ormai consueta prova di spessore.

Fermo ai box per infortunio per tutto il mese di febbraio, il numero 9 dell’Udinese è rientrato e ha siglato l’ottavo goal del suo campionato confermandosi come una delle grandi sorprese di queste Serie A, oltre che pedina fondamentale per l'Udinese.

Ma quanto può fare ancora Davis? Può essere un attaccante da big? 

  • RECORD PERSONALE

    In questo campionato l’attaccante inglese ha realizzato 8 goal (fornendo tre assist): mai in carriera aveva segnato così tanto in una singola stagione. Si tratta del suo record di reti personale: una statistica che potrebbe migliorare ancora da qui a fine campionato, visto che Davis è un intoccabile nell'Udinese.

    • Pubblicità

  • TRA LE SORPRESE DI QUESTA SERIE A

    Potenza, velocità, forza fisica e fiuto del goal: Devis, oltre a essere uno dei punti fermi dell’Udinese di Kosta Runjaić, è una delle grandi sorprese di questa Serie A. L’attaccante classe 1998 sta vivendo la stagione della sua definitiva consacrazione.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • OBIETTIVO DOPPIA CIFRA

    Quando sono stato infortunato volevo tornare e volevo farlo facendo goal. Importantissimo aver ottenuto questa vittoria. Voglio arrivare alla doppia cifra di goal, questo è il mio obiettivo perché non ci sono mai riuscito, le parole di Davis a DAZN dopo Udinese-Fiorentina.

  • PRONTO PER UNA BIG?

    Le prestazione di Davis non stanno passando inosservate, tanto che sull’attaccante inglese dell’Udinese hanno messo gli occhi diverse big, italiane e straniere. A fine stagione Davis potrebbe infatti essere un uomo mercato: le sue qualità infatti potrebbero tornare molto utili nel reparto offensivo di una big. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Udinese crest
Udinese
UDI
0