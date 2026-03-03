Davis torna e segna con l’Udinese: da sorpresa del campionato a possibile uomo mercato

Keinan Davis è tornato e la sua presenza si è sentita eccome. L’attaccante inglese ha lasciato il segno anche contro la Fiorentina, procurandosi e realizzando il calcio di rigore del momentanei 2-0 e fornendo l’ormai consueta prova di spessore.

Fermo ai box per infortunio per tutto il mese di febbraio, il numero 9 dell’Udinese è rientrato e ha siglato l’ottavo goal del suo campionato confermandosi come una delle grandi sorprese di queste Serie A, oltre che pedina fondamentale per l'Udinese.

Ma quanto può fare ancora Davis? Può essere un attaccante da big?