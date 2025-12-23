Davide Ancelotti nei pensieri del Pisa: com'è andato al Botafogo e perché ha lasciato dopo pochi mesi

Davide Ancelotti potrebbe sostituire Alberto Gilardino sulla panchina del Pisa: lo ha svelato la Gazzetta dello Sport, secondo cui l'ex attaccante di Parma e Milan sarebbe in bilico dopo il pareggio di Cagliari e avrebbe il destino praticamente segnato in caso di ko contro la Juventus.
Il Pisa passerebbe così da un allenatore giovane a un altro allenatore giovane: 43 anni uno, 36 l'altro. Con una differenza: Ancelotti non ha mai allenato in Serie A, se non quando faceva il vice del padre Carlo al Napoli. Insomma, non da allenatore capo.
L'unica esperienza rimane così quella al Botafogo, iniziata in estate e già conclusa qualche giorno fa. Esperienza breve, travagliata e complessivamente poco positiva, come confermato dall'esonero finale da parte della società di Rio de Janeiro.