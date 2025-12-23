Davide Ancelotti nei pensieri del Pisa: com'è andato al Botafogo e perché ha lasciato dopo pochi mesi

L'addio di Ancelotti, voluto dallo stesso italiano che davanti a sé avrebbe avuto un altro anno di contratto, è legato anche al caos che sta imperversando al Botafogo. Secondo GE la separazione è dovuta anche alla decisione della dirigenza di allontanare Luca Guerra, il suo preparatore atletico, una scelta da lui ritenuta inaccettabile.

Ma in generale, il Botafogo del 2025 non è stato lo stesso Botafogo del 2024. A partire dai calciatori: non c'erano più la stella Luiz Henrique, né il campione del mondo 2022 Thiago Almada, e da un certo punto in poi non c'è più stato neppure il centravanti Igor Jesus, venduto al Nottingham Forest. Chi è arrivato, dall'ex interista Joaquin Correa all'ex viola Arthur Cabral, non è riuscito a non farli rimpiangere.

Il caos si è esteso anche all'ambito societario, tra debiti in crescita e una gestione avventurosa di Textor, che pure al club ha regalato una Libertadores e un Brasileirão nel giro di una settimana alla fine del 2024. Il futuro, da questo punto di vista, è incerto. Ma ad Ancelotti, a prescindere dal suo passaggio o meno al Pisa, questo importa ormai poco.