David OpendaGetty Images
Michael Di Chiaro

David o Openda per un posto, chi gioca titolare in Juventus-Lecce?

Il 2026 della Juventus inizia dalla sfida casalinga dell'Allianz Stadium che oggi, con calcio d'inizio alle ore 18, vedrà Madama sfidare il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Contro i salentini, la squadra allenata da Luciano Spalletti va alla caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato dopo i convincenti e preziosi successi contro Bologna, Roma e Pisa.


E come ogni gara che vede la Vecchia Signora protagonista, il tecnico di Certaldo si trova di fronte ad un bivio per quanto riguarda il reparto d'attacco: chi indosserà una maglia da titolare tra Jonathan David e Lois Openda?

  • OPENDA FAVORITO

    Per la terza volta consecutiva in campionato, Luciano Spalletti dovrebbe affidarsi a Lois Openda. L'attaccante belga, infatti, è reduce da un periodo di forma piuttosto positivo.

    Contro il Bologna, ovvero la partita che ha inaugurato il filotto di successi consecutivi, l'ex Lipsia era entrato dalla panchina fornendo subito risposte importanti e 'provocando' l'espulsione di Heggem. Sensazioni positive poi confermate nel successivo impegno contro la Roma quando Openda ha giocato da titolare segnando il suo primo goal in Serie A contro la Roma. Meno incisiva, invece, è stata la sua prova contro il Pisa, ma la sensazione è che, ad oggi, l'attaccante titolare di Spalletti sia proprio lui.

  • DAVID SOLO A GARA IN CORSO?

    A farne le spese, per la terza partita consecutiva, potrebbe essere proprio Jonathan David. Il calciatore più pagato della rosa bianconera è chiamato ad una continua rincorsa per strappare un posto da titolare nella Juventus e se ad inizio anno era stato costretto a fare i conti con l'exploit di Vlahovic, ora l'ex Lille è alle prese con la crescita di Openda.

    In altre parole, il centravanti canadese, che in Serie A non segna da agosto, è chiamato ad alzare prontamente il livello e i giri del motore per provare a sovvertire a suo favore le gerarchie d'attacco che, ad inizio anno, lo ponevano davanti a tutti. Ma il campo, sin qui, ha raccontato tutta un'altra storia.

  • SPALLETTI SCEGLIE LA CONTINUITÁ

    Tracce di continuità in casa Juventus, dunque, con Luciano Spalletti che vuole dare seguito al bel momento della Juve puntando sui giocatori che sin qui hanno garantito le maggiori certezze.

    Se il riferimento avanzato del 3-4-2-1 sarà ancora una volta Lois Openda, l'allenatore bianconero è pronto a dare piena coerenza alle sue scelte anche per quanto riguarda la trequarti. Alle spalle del belga, infatti, ci saranno ancora Kenan Yildiz e Francisco Conceicao a supporto. Ad oggi non sembrano esserci dubbi: sono loro tre coloro che vanno considerati come i titolari dell'attacco di Spalletti.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS CONTRO IL LECCE

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda.

