David o Openda per un posto, chi gioca titolare in Juventus-Lecce?

Per la terza volta consecutiva in campionato, Luciano Spalletti dovrebbe affidarsi a Lois Openda. L'attaccante belga, infatti, è reduce da un periodo di forma piuttosto positivo.

Contro il Bologna, ovvero la partita che ha inaugurato il filotto di successi consecutivi, l'ex Lipsia era entrato dalla panchina fornendo subito risposte importanti e 'provocando' l'espulsione di Heggem. Sensazioni positive poi confermate nel successivo impegno contro la Roma quando Openda ha giocato da titolare segnando il suo primo goal in Serie A contro la Roma. Meno incisiva, invece, è stata la sua prova contro il Pisa, ma la sensazione è che, ad oggi, l'attaccante titolare di Spalletti sia proprio lui.