David o Openda per un posto, chi gioca titolare in Juventus-Lecce?

Il 2026 della Juventus inizia dalla sfida casalinga dell'Allianz Stadium che oggi, con calcio d'inizio alle ore 18, vedrà Madama sfidare il Lecce di Eusebio Di Francesco.
Contro i salentini, la squadra allenata da Luciano Spalletti va alla caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato dopo i convincenti e preziosi successi contro Bologna, Roma e Pisa.
E come ogni gara che vede la Vecchia Signora protagonista, il tecnico di Certaldo si trova di fronte ad un bivio per quanto riguarda il reparto d'attacco: chi indosserà una maglia da titolare tra Jonathan David e Lois Openda?