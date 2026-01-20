La rinascita di David Luiz con il Pafos: il difensore brasiliano è pronto a sfidare il suo Chelsea a Stamford Bridge

David Luiz è entrato a far parte del club all'inizio di agosto con un contratto biennale, suggellando il suo ritorno nel calcio europeo dopo quattro anni trascorsi nel suo paese natale, il Brasile. Si è trattato di una mossa inaspettata a fine carriera per il 38enne, che il Pafos ha descritto come un "vero titano del calcio moderno" nel suo annuncio ufficiale del trasferimento, e che ora non vede l'ora di tornare a casa in modo ancora più inaspettato al Chelsea.

Mercoledì il Pafos si recherà a Stamford Bridge per affrontare i Blues in Champions League, e Luiz riceverà sicuramente un'accoglienza da eroe se riuscirà a dimostrare la sua forma fisica dopo l'infortunio subito nel fine settimana. Il difensore è una figura molto amata dai tifosi del Chelsea, nonostante il suo trasferimento all'Arsenal, rivale londinese, nel 2019, avendo aiutato il club a vincere sei trofei, tra cui la Premier League e la Champions League, in due periodi diversi.

Indipendentemente dal risultato finale, sarà un'occasione memorabile sia per Luiz che per il Pafos, la cui rapida ascesa dall'anonimato assoluto ai vertici del calcio di club è stata a dir poco straordinaria. Certamente nessuno lo avrebbe previsto quando l'AEK Kouklia e l'AEP Paphos si fusero per creare il Pafos FC nel 2014, entrando nella seconda serie cipriota.

Il Pafos è stato una presenza fissa nella massima serie da quando è stato rilevato dall'imprenditore russo ed ex proprietario del Portsmouth Roman Dubov nel 2017, e ha visto avvicendarsi una serie di allenatori, tra cui l'icona del Real Madrid Michel Salgado e l'ex giocatore del Manchester United Henning Berg. Ma il vero successo è iniziato dopo la nomina di Juan Carlos Carcedo nel 2023.

L'allenatore spagnolo, che in passato è stato assistente di Unai Emery all'Arsenal, ha portato al Pafos il suo primo trofeo, la Coppa di Cipro, nella sua stagione d'esordio, e da allora lo ha trasformato nella squadra numero uno del Paese. Con Luiz che ora contribuisce a rafforzare ulteriormente il suo profilo, il futuro sembra roseo. Tuttavia, rimane una domanda: come diavolo è finito al Pafos?