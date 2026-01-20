Pubblicità
La rinascita di David Luiz con il Pafos: il difensore brasiliano è pronto a sfidare il suo Chelsea a Stamford Bridge

Prima della scorsa stagione, pochissimi tifosi conoscevano l'esistenza del Pafos FC. La squadra cipriota ha giocato in Europa per la prima volta nei suoi 11 anni di storia, raggiungendo gli ottavi di finale della Conference League, e ha dato seguito a quella straordinaria prestazione conquistando il suo primo titolo nazionale. Quest'ultimo risultato ha permesso al Pafos di qualificarsi per i turni preliminari della Champions League e ha contribuito ad attirare uno dei calciatori più famosi della sua generazione.

David Luiz è entrato a far parte del club all'inizio di agosto con un contratto biennale, suggellando il suo ritorno nel calcio europeo dopo quattro anni trascorsi nel suo paese natale, il Brasile. Si è trattato di una mossa inaspettata a fine carriera per il 38enne, che il Pafos ha descritto come un "vero titano del calcio moderno" nel suo annuncio ufficiale del trasferimento, e che ora non vede l'ora di tornare a casa in modo ancora più inaspettato al Chelsea.

Mercoledì il Pafos si recherà a Stamford Bridge per affrontare i Blues in Champions League, e Luiz riceverà sicuramente un'accoglienza da eroe se riuscirà a dimostrare la sua forma fisica dopo l'infortunio subito nel fine settimana. Il difensore è una figura molto amata dai tifosi del Chelsea, nonostante il suo trasferimento all'Arsenal, rivale londinese, nel 2019, avendo aiutato il club a vincere sei trofei, tra cui la Premier League e la Champions League, in due periodi diversi.

Indipendentemente dal risultato finale, sarà un'occasione memorabile sia per Luiz che per il Pafos, la cui rapida ascesa dall'anonimato assoluto ai vertici del calcio di club è stata a dir poco straordinaria. Certamente nessuno lo avrebbe previsto quando l'AEK Kouklia e l'AEP Paphos si fusero per creare il Pafos FC nel 2014, entrando nella seconda serie cipriota.

Il Pafos è stato una presenza fissa nella massima serie da quando è stato rilevato dall'imprenditore russo ed ex proprietario del Portsmouth Roman Dubov nel 2017, e ha visto avvicendarsi una serie di allenatori, tra cui l'icona del Real Madrid Michel Salgado e l'ex giocatore del Manchester United Henning Berg. Ma il vero successo è iniziato dopo la nomina di Juan Carlos Carcedo nel 2023.

L'allenatore spagnolo, che in passato è stato assistente di Unai Emery all'Arsenal, ha portato al Pafos il suo primo trofeo, la Coppa di Cipro, nella sua stagione d'esordio, e da allora lo ha trasformato nella squadra numero uno del Paese. Con Luiz che ora contribuisce a rafforzare ulteriormente il suo profilo, il futuro sembra roseo. Tuttavia, rimane una domanda: come diavolo è finito al Pafos?

  • David Luiz Barcelona de Guayaquil Flamengo Libertadores 29 09 2021Getty Images

    IL RITORNO IN BRASILE

    Luiz ha vinto la terza FA Cup della sua carriera con l'Arsenal ed è diventato un giocatore chiave all'inizio del mandato di Mikel Arteta, collezionando 73 presenze in tutte le competizioni. Tuttavia, un infortunio al tendine del ginocchio ha interrotto la sua stagione 2020-21 e i Gunners hanno deciso di non rinnovare il contratto dell'allora 34enne, cercando invece di rafforzare il cuore della difesa con alternative più giovani.

    L'ex stella del Benfica e del Paris Saint-Germain ha finalmente trovato una nuova squadra nel settembre 2021, con il Flamengo che lo ha ingaggiato a parametro zero. Luiz ha rifiutato altre offerte per unirsi al gigante brasiliano, come ha rivelato durante la sua presentazione.

    "Avevo diverse opzioni che mi avrebbero permesso di scegliere una vita più tranquilla e serena, ma mi piace seguire il mio cuore", ha spiegato. "Questa è un'altra grande sfida nella mia vita. Durante il mio tour ho capito che questo è ciò che ho sempre voluto, mi dà l'aria che respiro. Se la voce del popolo è la voce di Dio, allora questo Paese mi ha chiamato ed eccomi qui".

    Come al solito, Luiz ha raccolto quella "grande sfida", conquistandosi rapidamente un posto da titolare nonostante il suo arrivo a fine stagione. Il Flamengo ha però vissuto un finale di campionato straziante, finendo secondo nella Serie A brasiliana prima di subire una dolorosa sconfitta per 2-1 contro il Palmeiras dopo i tempi supplementari nella finale della Copa Libertadores, con Luiz che ha giocato tutti i 120 minuti.

  • Flamengo v Corinthians - Copa do Brasil 2022: FinalGetty Images Sport

    UN POSTO NEI LIBRI DI STORIA

    Il Flamengo è sceso al quinto posto in classifica nella stagione successiva, ma ha vinto la Copa do Brasil e ha fatto ancora meglio nella Copa Libertadores, battendo l'Athletico Paranaense per 1-0 in finale. Luiz è stato il motore del successo della squadra ed è diventato solo il 14° giocatore in assoluto a vincere la Copa Libertadores e la Champions League, guadagnandosi così un prolungamento del contratto.

    "Il Flamengo è il massimo delle emozioni! È vivere la vita al limite. Chiedersi sempre 'cosa succederà?'. Ma è anche la realizzazione di gran parte dei brasiliani", ha dichiarato Luiz in una successiva intervista a Globo Esporte. "È uno dei capitoli più belli della mia vita, una delle cose migliori che il calcio possa offrire. L'avevo immaginato? Non lo so. Forse non immaginavo che sarebbe stato così speciale e che mi avrebbe colpito così tanto come oggi. Mi fa piacere dire che è un club che ho nel cuore!".

    Luiz ha avuto la possibilità di partecipare nuovamente alla Coppa del Mondo per club all'inizio della stagione 2023, poiché il torneo del 2022 è stato posticipato a febbraio per non sovrapporsi ai Mondiali in Qatar. Il Flamengo non è riuscito a raggiungere la finale contro il Real Madrid, subendo una sconfitta a sorpresa per 3-2 contro l'Al-Hilal in semifinale.

    La delusione è stata il tema dominante della stagione del Flamengo, che non è riuscito a qualificarsi in nessuna delle principali competizioni, ma Luiz è finalmente riuscito a segnare il suo primo gol con la maglia del club nella vittoria per 3-2 in campionato contro il Bahia.

  • Vasco da Gama v Flamengo - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    PROBLEMI DI FORMA FISICA

    Durante la stagione 2023, c'erano anche segni evidenti che il fisico di Luiz stava iniziando a cedere. Infatti, ha saltato le ultime 11 partite di campionato del Flamengo dopo aver subito una grave distorsione alla caviglia durante la vittoria per 2-0 della squadra in trasferta contro il Cruzeiro.

    Tuttavia, il Flamengo ha comunque deciso di rinnovare il contratto di Luiz per un altro anno, e questa scelta si è rivelata vincente nelle prime fasi della stagione 2024. Luiz ha contribuito alla conquista del titolo del Campeonato Carioca da parte del Flamengo e, nonostante i persistenti problemi alla caviglia abbiano costretto l'allora allenatore Tite a tenerlo in panchina nelle prime partite di Serie A del Flamengo, il veterano difensore ha dimostrato il suo valore una volta tornato in piena forma.

    È stato tra i marcatori nella sua prima partita da titolare, una vittoria per 6-1 in campionato contro il Vasco da Gama, e il suo goal è stato uno dei migliori della sua carriera: Luiz ha superato il suo marcatore durante un calcio d'angolo e ha tirato al volo in rete, scatenando le esultanze di gran parte dei suoi compagni di squadra. Il superbo goal ha coronato una prestazione complessiva colossale di Luiz, che ha anche vinto cinque dei suoi sei duelli aerei, registrando una percentuale di passaggi completati del 95%.

    Luiz è tornato titolare dopo quella partita, ma il Flamengo non è riuscito a mantenere la continuità e l'ex allenatore del Brasile Tite è stato esonerato a settembre dopo l'eliminazione dalla Copa Libertadores per mano del Penarol nei quarti di finale. Il club si è quindi rivolto a Filipe Luis, un altro ex giocatore del Chelsea che ha concluso la sua carriera al Flamengo, una nomina che ha segnato l'inizio della fine per Luiz al Maracanã.

  • Flamengo v Atletico Mineiro - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    UN NUOVO CLUB IN BRASILE

    Il Flamengo ha vinto nuovamente la Copa do Brasil sotto la guida di Luis, ma Luiz è rimasto in panchina nella vittoria in semifinale contro il Corinthians e ha giocato solo un minuto nelle due partite della finale contro l'Atletico Mineiro. Luiz ha giocato da titolare in quattro delle ultime partite di campionato del Flamengo nel 2024, ma il suo tendine d'Achille continuava a causargli dolore, mettendo il club in difficoltà riguardo al suo futuro.

    Il 22 dicembre 2024, l'addio di Luiz è stato annunciato ufficialmente sui social media, ma lui non ha preso bene la notizia, dichiarando alla stampa di essere stato colto di sorpresa.

    "Se non avessi Instagram, i social media, forse oggi non lo saprei nemmeno (del mancato rinnovo)", ha detto. "Quindi, penso che non sia stato bello, e poi mi fermo a pensare che ci sono solo due possibilità: o è stato intenzionale o è stato dilettantistico".

    Luiz è rimasto libero per solo un mese, però. Il Fortaleza gli ha offerto un contratto di due anni alla fine della finestra di mercato invernale, prolungando la sua permanenza nella massima serie brasiliana. Al suo arrivo è stato accolto dai tifosi e ha dichiarato che il club aveva "conquistato il suo cuore", prima di puntare immediatamente ai trofei con la squadra di Ceará.

    "Le basi ci sono. C'è tutto. La torta è quasi pronta", ha dichiarato Luiz alla sua presentazione ufficiale. "Manca solo la panna montata e la ciliegina in cima". 

  • FBL-LIBERTADORES-BUCARAMANGA-FORTALEZAAFP

    IL PERIODO DISASTROSO AL FORTALEZA

    Il Fortaleza ha concluso la stagione 2024 della Serie A al quarto posto, appena un punto dietro al Flamengo, qualificandosi per la prima volta in assoluto alla Copa Libertadores. Tuttavia, con Luiz in rosa, la squadra non è riuscita a dare seguito a quel successo.

    È diventato subito evidente che Luiz era stato ingaggiato dal club e non dall'allenatore Juan Pablo Vojvoda, e si è ritrovato a entrare e uscire dalla squadra, nonostante il calo di forma del Fortaleza. Quando Luiz ha subito un infortunio alla coscia all'inizio di luglio, il suo destino era ormai segnato.

    Il 1° agosto il contratto del difensore è stato risolto di comune accordo, quando ormai aveva già raggiunto un accordo per passare al Pafos. Dopo il trasferimento a titolo gratuito, Luiz ha spiegato perché i suoi sette mesi al Fortaleza sono andati così male, accennando a una frattura con Vojvoda.

    "Purtroppo non è andata come volevo", ha dichiarato in un'intervista a Lance."Ci sono state alcune cose, ma non è andata come immaginavo, il che fa parte del calcio. Ho giocato pochissimo, ma ho capito che il modo migliore per rispettare il club era quello di passare a un'altra sfida, perché non aveva funzionato come ci aspettavamo. Ho ancora lo stesso rispetto per Vojvoda, anche se abbiamo idee diverse sul calcio".

    Luiz ha evitato l'indignazione della retrocessione abbandonando il Fortaleza in anticipo, quando la squadra è scesa al 18° posto in classifica, ma ha comunque fatto notizia per questioni legali extra-calcistiche. Il difensore centrale, fidanzato con Bruna Loureiro, è stato accusato di aver minacciato un'assistente sociale brasiliana con cui avrebbe avuto una relazione. Luiz ha negato tutte le accuse e la polizia di Ceará ha deciso di non incriminarlo dopo un'indagine, secondo quanto riportato da Globo.

  • FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PAFOSAFP

    TORNARE INDIETRO NEGLI ANNI

    Luiz ha ritrovato la felicità a Cipro ed è sulla buona strada per concludere la sua brillante carriera con il botto. Contro ogni pronostico, i campioni ciprioti hanno eliminato Maccabi Tel-Aviv, Dynamo Kyiv e Red Star Belgrade nelle qualificazioni alla Champions League, qualificandosi per la fase a gironi e aggiudicandosi un calendario da sogno con Chelsea, Bayern Monaco, Juventus, Villarreal e Monaco, oltre alle altre matricole Kairat Almaty, Olympiacos e Slavia Praga. Luiz non era abbastanza in forma per giocare nelle qualificazioni, ma era presente ai festeggiamenti dopo la vittoria contro la Stella Rossa.

    "Eravamo tutti in estasi", ha detto Luiz alla BBC Sport. "Nessuno si aspettava che fossimo in Champions League in questa stagione. Sono molto felice di essere qui perché vedo questa voglia, questa fame di tutti di fare qualcosa di grande".

    Da allora è diventato un pilastro della squadra di Carcedo, aiutando il Pafos nella sua ultima corsa al titolo cipriota, ma la squadra non è riuscita a raggiungere la grandezza sul palcoscenico d'élite europeo. Il Pafos ha totalizzato solo sei punti nelle prime sei partite di Champions League, perdendo 5-1 in casa contro il Bayern e 2-0 in trasferta contro la Juventus. Ha anche ottenuto deludenti pareggi in trasferta contro l'Olympiacos e il Kairat, ma non tutte le speranze sono ancora perdute.

    Nella quarta giornata, il Pafos ha ottenuto una delle sorprese del torneo, battendo per 1-0 il Villarreal, squadra di punta della Liga, allo Stelios Kyriakides Stadium, e seguendo con un combattuto pareggio per 2-2 contro il Monaco allo Stade Louis II. I campioni ciprioti hanno recuperato due volte lo svantaggio e Luiz ha segnato il gol più bello, con un brillante colpo di testa nell'angolo superiore dopo essersi alzato più in alto di tutti per raggiungere un calcio piazzato.

    È stato il suo primo goal in Champions League dal 2017 e lo ha reso il secondo marcatore più anziano nella storia della competizione, dietro all'icona del Real Madrid Pepe. Luiz ha perso gran parte della sua mobilità, ma ha ancora un debole per le giocate spettacolari e sarà molto motivato a compiere altre imprese contro la sua ex squadra, il Chelsea.

    "Giocherò contro il Chelsea con il cuore pieno di energia", ha promesso alla BBC. Il Pafos può ancora qualificarsi agli ottavi se ottiene un risultato positivo al Bridge e nella sua ultima partita della fase a gironi contro lo Slavia, e se Luiz manterrà la parola data, tutto è possibile.

