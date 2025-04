La nuova data e l'orario di Atalanta-Lecce: ufficiale, si gioca domenica alle 20:45

Atalanta vs Lecce

Ufficiale la nuova data di Atalanta-Lecce, rinviata per la morte del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita: si gioca domenica alle 20:45.

Atalanta-Lecce non si giocherà venerdì come da programma. La partita è stata infatti rinviata per la scomparsa improvvisa di Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club salentino.

La notizia è arrivata alla vigilia del match, quando la squadra era già in ritiro prima di tornare immediatamente in Puglia dopo la tragedia che li ha colpiti.

Il club aveva subito comunicato nella nota ufficiale che la gara con l'Atalanta sarebbe stata rinviata e adesso è anche ufficiale la data di quando sarà recuperata.