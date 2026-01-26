Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Daniel Maldini AtalantaGetty Images
Michael Baldoin

Daniel Maldini alla Lazio, dove gioca e cosa cambia nell'attacco di Sarri: può agire da vice Zaccagni o da trequartista nel 4-2-3-1

L’arrivo nella Capitale del figlio d’arte ridisegna le gerarchie dell’attacco biancoceleste: quale sarà il ruolo di Maldini e come cambierà la formazione di Maurizio Sarri.

Pubblicità

La sessione di mercato invernale sta rivoluzionando l’ambiente in casa Lazio che, dopo un’estate bloccata dal divieto imposto, si trova ora a fare i conti con una vera e propria rifondazione.

L’ultimo colpo porta il nome di Daniel Maldini, reduce da una prima parte di stagione con pochissimo spazio all’Atalanta e ora pronto a rilanciare la propria carriera in biancoceleste.

Maurizio Sarri, però, dovrà gestire una significativa sovrapposizione di ruolo con Mattia Zaccagni: come cambierà dunque la Lazio? Maldini sarà impiegato come vice Zaccagni oppure il tecnico toscano valuterà un cambio di modulo?

  • IL RUOLO DI MALDINI E LA SUA STAGIONE CON L'ATALANTA

    Daniel Maldini ha dimostrato di saper ricoprire tutti i ruoli dell’attacco: dal trequartista - la sua posizione naturale - all’esterno offensivo, fino a quella di falso nueve.

    In questa stagione, con la maglia dell’Atalanta, ha agito principalmente in una delle due posizioni sulla trequarti alle spalle dell’unica punta, interpretando un ruolo ibrido tra ala e trequartista.

    Il classe 2001, tuttavia, ha trovato fin qui poco spazio: appena 376 minuti complessivi distribuiti in 11 presenze tra tutte le competizioni, con l’ultima apparizione da titolare datata 21 dicembre.

    • Pubblicità

  • CAMBIA LA POSIZIONE DI ZACCAGNI?

    Per caratteristiche tecniche, Maldini trova in biancoceleste un profilo molto simile al suo dal punto di vista tattico.

    Fin qui la Lazio ha adottato prevalentemente il 4-3-3, con Zaccagni impiegato da ala sinistra: una posizione congeniale anche al classe 2001, che però difficilmente, almeno nell’immediato, riuscirà a scalzare il classe 1995 nelle gerarchie.

    Zaccagni, tuttavia, potrebbe essere utilizzato anche da prima punta “alla Mertens”, ruolo in cui il belga fu reinventato proprio da Maurizio Sarri ai tempi del Napoli.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SARRI PUÒ CAMBIARE MODULO: OCCHIO AL 4-2-3-1

    L'opzione più intrigante, però, porta a immaginare una Lazio con un modulo diverso.

    I biancocelesti stanno infatti facendo i conti con diversi infortuni a centrocampo e la cessione di Guendouzi ha avuto un peso rilevante dal punto di vista tattico.

    Il nuovo acquisto Taylor presenta caratteristiche molto diverse rispetto al francese: meno quantità e maggiore propensione agli inserimenti offensivi, più che al lavoro di equilibrio in mezzo al campo.

    Ecco quindi che Sarri potrebbe decidere di rinunciare a un centrocampista, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e inserendo proprio Maldini nel ruolo di trequartista, con Zaccagni da una parte e uno tra Cancellieri e Isaksen dall’altra a completare il reparto offensivo.

  • COSA FARE AL FANTACALCIO CON DANIEL MALDINI?

    Il nome di Daniel Maldini, dunque, torna d’attualità in ottica Fantacalcio: cosa fare con lui dopo il passaggio alla Lazio?

    Se lo avete già in rosa e lo avete seguito fin qui, la buona notizia è che il suo minutaggio aumenterà sicuramente, e con esso potrebbe salire anche la fantamedia.

    Non diventa automaticamente incedibile, sia chiaro, ma il suo profilo assume maggior peso anche in termini di scambi: pur essendo listato come centrocampista, giocherà nel reparto offensivo di Sarri.

    Se invece Maldini è ancora libero sul listone, servirà fare qualche valutazione. Dal mercato invernale non sono arrivati centrocampisti di alto livello, quindi se avete bisogno di rinforzare il centrocampo, il classe 2001 potrebbe rappresentare un’opzione interessante.

    Tuttavia, se avete a disposizione giocatori come Baturina, l’opzione principale resta puntare su di lui: dopo un avvio complicato, il talento di Fabregas sta finalmente mostrando il suo valore al Como e da qui alla fine della stagione potrebbe offrire un maggior numero di bonus.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Genoa crest
Genoa
GEN
0