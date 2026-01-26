Daniel Maldini alla Lazio, dove gioca e cosa cambia nell'attacco di Sarri: può agire da vice Zaccagni o da trequartista nel 4-2-3-1

Il nome di Daniel Maldini, dunque, torna d’attualità in ottica Fantacalcio: cosa fare con lui dopo il passaggio alla Lazio?

Se lo avete già in rosa e lo avete seguito fin qui, la buona notizia è che il suo minutaggio aumenterà sicuramente, e con esso potrebbe salire anche la fantamedia.

Non diventa automaticamente incedibile, sia chiaro, ma il suo profilo assume maggior peso anche in termini di scambi: pur essendo listato come centrocampista, giocherà nel reparto offensivo di Sarri.

Se invece Maldini è ancora libero sul listone, servirà fare qualche valutazione. Dal mercato invernale non sono arrivati centrocampisti di alto livello, quindi se avete bisogno di rinforzare il centrocampo, il classe 2001 potrebbe rappresentare un’opzione interessante.

Tuttavia, se avete a disposizione giocatori come Baturina, l’opzione principale resta puntare su di lui: dopo un avvio complicato, il talento di Fabregas sta finalmente mostrando il suo valore al Como e da qui alla fine della stagione potrebbe offrire un maggior numero di bonus.