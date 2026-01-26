Daniel Maldini alla Lazio, dove gioca e cosa cambia nell'attacco di Sarri: può agire da vice Zaccagni o da trequartista nel 4-2-3-1

La sessione di mercato invernale sta rivoluzionando l’ambiente in casa Lazio che, dopo un’estate bloccata dal divieto imposto, si trova ora a fare i conti con una vera e propria rifondazione.
L’ultimo colpo porta il nome di Daniel Maldini, reduce da una prima parte di stagione con pochissimo spazio all’Atalanta e ora pronto a rilanciare la propria carriera in biancoceleste.
Maurizio Sarri, però, dovrà gestire una significativa sovrapposizione di ruolo con Mattia Zaccagni: come cambierà dunque la Lazio? Maldini sarà impiegato come vice Zaccagni oppure il tecnico toscano valuterà un cambio di modulo?