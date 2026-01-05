Daniel Maldini alla Lazio? Contatti con l'Atalanta: cifre e formula

Contatti tra Lazio e Dea per il fantasista figlio d'arte, impiegato col contagocce a Bergamo. Giunto in pompa magna un anno fa alla corte di Gasperini, Maldini non è riuscito a consacrarsi in terra orobica ed in questa stagione finora ha confermato le difficoltà: ai margini del progetto Juric, indietro nelle gerarchie del mentore Palladino.

Ecco perché la Lazio fiuta il colpo, tentando di consegnare a Sarri un acquisto di qualità e prospettiva.