Daniel Maldini alla Lazio? Contatti con l'Atalanta: cifre e formula

Castellanos ceduto al West Ham, Guendouzi che sembra pronto a sposare il Fenerbahce.
Un tesoretto di 60 milioni sta per entrare nelle casse della Lazio, che dopo aver dovuto fare i conti col blocco estivo è pronta ad incendiare il mercato invernale.
Lotito vuole accontentare Sarri, regalandogli più rinforzi e sfruttando - al netto del sacrificio di due big - la cifra vicina ad essere incassata per rendere più omogenea la rosa.
Tra i nomi caldi c'è anche quello di Daniel Maldini, che come rivela Sky è oggetto di discussioni tra i biancocelesti e l'Atalanta.