Daniel Maldini alla Juventus come vice Yildiz? Perché i bianconeri pensano al figlio di Paolo: la carriera dal Milan all'Atalanta

La Juventus è pronta a muoversi sul mercato di gennaio e sta valutando un colpo che farebbe rumore soprattutto per il suo cognome.
Stiamo ovviamente parlando di Daniel Maldini, figlio dello storico capitano rossonero Paolo e nipote di Cesare, che attualmente milita nelle file dell'Atalanta.
Maldini non è una primissima scelta per la Juventus ma potrebbe rappresentare la classica occasione da cogliere a gennaio per puntellare la rosa.
Spalletti d'altronde è stato chiaro: qualcosa lì davanti va fatto. Ma perché la Juventus pensa a Daniel Maldini?