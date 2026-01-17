Pubblicità
Pubblicità
Daniel Maldini Atalanta 2025-2026Getty Images
Lelio Donato

Daniel Maldini alla Juventus come vice Yildiz? Perché i bianconeri pensano al figlio di Paolo: la carriera dal Milan all'Atalanta

Spalletti ha chiesto pubblicamente l'acquisto di un vice Yildiz per non spremere troppo il turco, ma il ritorno di Federico Chiesa è complicato. La Juventus valuta il nome di Daniel Maldini che non ha ingranato all'Atalanta.

Pubblicità

La Juventus è pronta a muoversi sul mercato di gennaio e sta valutando un colpo che farebbe rumore soprattutto per il suo cognome.


Stiamo ovviamente parlando di Daniel Maldini, figlio dello storico capitano rossonero Paolo e nipote di Cesare, che attualmente milita nelle file dell'Atalanta.

Maldini non è una primissima scelta per la Juventus ma potrebbe rappresentare la classica occasione da cogliere a gennaio per puntellare la rosa.

Spalletti d'altronde è stato chiaro: qualcosa lì davanti va fatto. Ma perché la Juventus pensa a Daniel Maldini?

  • COSA HA DETTO SPALLETTI SUL VICE YILDIZ

    Come dicevamo è stato direttamente Luciano Spalletti a richiedere l'acquisto di un esterno offensivo. O comunque di un giocatore che per caratteristiche possa concedere un po' di riposo a Kenan Yildiz.

    "Gennaio è fatto per introdurre dei giocatori che non hai o hanno caratteristiche diverse. Sotto quest’aspetto è da quando sono qui che siamo sul mercato, perché percepisco e vedo cose fatte in maniera nuova da molti calciatori. Ci sono un paio di cose che ci potrebbero mancare, la soluzione per fare da ricambio, perché Yildiz lo voglio lasciare tranquillo, non voglio metterlo in discussione dal punto di vista del ruolo e fa un lavoro straordinario per la squadra. Dentro la crescita della squadra c’è un Kostic motivatissimo ora, vedo Cabal che è tornato ai suoi livelli ed è più attento alla pulizia e alla tecnica. Quando i giocatori sono al top al livello individuale puoi metterli dove vuoi e funzionano. Sono attenzioni che bisogna avere e ci pensa Ottolini”, ha spiegato l'allenatore bianconero.

    D'altronde, in assenza di Yildiz, al momento nella rosa della Juventus non esiste un elemento che possa sostituirlo. Openda ha caratteristiche diverse, mentre Conceiçao preferisce giocare a destra. In caso di emergenza potrebbe avanzare Cambiaso. Ma un innesto in quella zona di campo sarebbe utilissimo a Spalletti.

    • Pubblicità
  • AC Milan v Liverpool FC - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD1Getty Images Sport

    IL RITORNO DI CHIESA? COSTA TROPPO

    La primissima idea della Juventus come vice Yildiz era e resta ancora oggi Federico Chiesa.

    A un anno e mezzo dalla cessione al Liverpool, d'altronde, l'esterno italiano continua a non trovare spazio con i Reds mentre a Torino qualcuno si è già pentito di averlo lasciato partire troppo facilmente.

    Chiesa avrebbe spalancato le porte per un eventuale ritorno alla Juventus ma la trattativa col Liverpool si profila complessa.

    La società inglese infatti non accetta alcuna soluzione diversa dalla cessione a titolo definitivo, peraltro chiedendo una cifra piuttosto alta che si aggirerebbe addirittura intorno ai 20 milioni di euro.

    A queste condizioni, ovviamente, il ritorno di Chiesa alla Juventus sembra da escludere.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MALDINI ALLA JUVE? LA STIMA DI SPALLETTI E LA FEDE DEL PADRE PAOLO

    Ecco allora spuntare la soluzione a sorpresa che porta a Daniel Maldini.

    Il figlio d'arte gode della stima di Luciano Spalletti che, durante la sua breve e non troppo fortunata esperienza come Ct dell'Italia, lo aveva convocato in azzurro.

    Maldini per caratteristiche tecniche potrebbe occupare la casella di vice Yildiz che cerca la Juventus sul mercato di gennaio e l'Atalanta, specie dopo l'acquisto di Raspadori, non dovrebbe alzare le barricate per trattenerlo.

    Inoltre il padre di Daniel, Paolo, non ha mai nascosto la sua fede bianconera da bambino e questo potrebbe mettere la Juventus in pole rispetto alle altre pretendenti dato che Maldini piace anche a Lazio e Napoli.

  • LA CARRIERA DI DANIEL MALDINI: IL MILAN, L'EXPLOIT COL MONZA E L'ATALANTA

    Daniel Maldini è un trequartista di ruolo con ottime capacità tecniche, abile nel dribbling e con buona visione di gioco. In caso di necessità può agire anche da seconda punta.

    In questi mesi all'Atalanta è stato impiegato sul centrosinistra, ovvero la zona di campo in cui alla Juventus agisce Kenan Yildiz. A conferma di come il profilo potrebbe corrispondere a quanto richiesto da Spalletti.

    Maldini ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Milan e con la maglia rossonera ha debuttato anche in Serie A a soli 18 anni. Il Milan lo lascia partire in prestito prima allo Spezia e poi all'Empoli per farlo crescere.

    Quindi, a gennaio 2024, passa al Monza sempre in prestito ma l'estate successiva i brianzoli decidono di riscattarlo. In totale colleziona 31 presenze in Serie A segnando 7 goal e fornendo due assist.

    Numeri che esattamente un anno fa gli valgono il trasferimento all'Atalanta per 14 milioni di euro, ma a Bergamo trova pochissimo spazio: appena 9 presenze in campionato con 0 goal e 0 assist.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV
0