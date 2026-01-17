Daniel Maldini alla Juventus come vice Yildiz? Perché i bianconeri pensano al figlio di Paolo: la carriera dal Milan all'Atalanta

Come dicevamo è stato direttamente Luciano Spalletti a richiedere l'acquisto di un esterno offensivo. O comunque di un giocatore che per caratteristiche possa concedere un po' di riposo a Kenan Yildiz.

"Gennaio è fatto per introdurre dei giocatori che non hai o hanno caratteristiche diverse. Sotto quest’aspetto è da quando sono qui che siamo sul mercato, perché percepisco e vedo cose fatte in maniera nuova da molti calciatori. Ci sono un paio di cose che ci potrebbero mancare, la soluzione per fare da ricambio, perché Yildiz lo voglio lasciare tranquillo, non voglio metterlo in discussione dal punto di vista del ruolo e fa un lavoro straordinario per la squadra. Dentro la crescita della squadra c’è un Kostic motivatissimo ora, vedo Cabal che è tornato ai suoi livelli ed è più attento alla pulizia e alla tecnica. Quando i giocatori sono al top al livello individuale puoi metterli dove vuoi e funzionano. Sono attenzioni che bisogna avere e ci pensa Ottolini”, ha spiegato l'allenatore bianconero.

D'altronde, in assenza di Yildiz, al momento nella rosa della Juventus non esiste un elemento che possa sostituirlo. Openda ha caratteristiche diverse, mentre Conceiçao preferisce giocare a destra. In caso di emergenza potrebbe avanzare Cambiaso. Ma un innesto in quella zona di campo sarebbe utilissimo a Spalletti.