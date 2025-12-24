Alves è stato incarcerato, con l'accusa di violenza sessuale, e detenuto tra il 20 gennaio 2023 e il marzo 2024. È stato rilasciato su cauzione dopo il pagamento di un milione di euro, in attesa dell'esito del ricorso in appello. L'Alta Corte di Giustizia della Catalogna ha accolto all'unanimità il suo ricorso, ritenendo che non vi fossero "prove sufficienti" per escludere la presunzione di innocenza di Alves.

La corte ha affermato che la sentenza originale "contiene, in tutto il ragionamento, una serie di lacune, inesattezze, incongruenze e contraddizioni riguardo ai fatti, alla valutazione giuridica e alle loro conseguenze. La versione del querelante, che avrebbe dovuto essere sottoposta a un esame più approfondito, non è stata confrontata con le impronte digitali e le prove biologiche, che sostengono la tesi della difesa".