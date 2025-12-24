Getty
Dani Alves compra un club e torna a giocare: l'ex Barcellona e Juventus di nuovo in campo a 42 anni
DANI ALVES COMPRA UN CLUB PORTOGHESE
Secondo ESPN, Alves ha "definito i dettagli per l'acquisizione del club portoghese di terza divisione Sporting Clube de Sao Joao de Ver". Si dice che il terzino brasiliano, che in passato ha militato in squadre del calibro di Siviglia, Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain, sia pronto a firmare un contratto di sei mesi.
L'esterno sudamericano non gioca una partita ufficiale dal gennaio 2023, quando il suo contratto con il Pumas UNAM messicano è stato risolto in seguito al suo arresto con l'accusa di violenza sessuale.
IL CARCERE E L'ASSOLUZIONE
Alves è stato incarcerato, con l'accusa di violenza sessuale, e detenuto tra il 20 gennaio 2023 e il marzo 2024. È stato rilasciato su cauzione dopo il pagamento di un milione di euro, in attesa dell'esito del ricorso in appello. L'Alta Corte di Giustizia della Catalogna ha accolto all'unanimità il suo ricorso, ritenendo che non vi fossero "prove sufficienti" per escludere la presunzione di innocenza di Alves.
La corte ha affermato che la sentenza originale "contiene, in tutto il ragionamento, una serie di lacune, inesattezze, incongruenze e contraddizioni riguardo ai fatti, alla valutazione giuridica e alle loro conseguenze. La versione del querelante, che avrebbe dovuto essere sottoposta a un esame più approfondito, non è stata confrontata con le impronte digitali e le prove biologiche, che sostengono la tesi della difesa".
PRONTO A TORNARE IN CAMPO
Tutte le restrizioni imposte ad Alves, compreso il divieto di viaggio e l'ordine restrittivo, sono state revocate. Il suo avvocato, Ines Guardiola, ha dichiarato all'epoca: "Alves è molto felice. È innocente, questo è stato dimostrato. La giustizia ha parlato".
Alves ha vinto sei titoli della Liga, tre Champions League e la Coppa del Mondo per club FIFA con il Barcellona. Ha conquistato titoli nazionali in Italia e Francia con la Juve e il PSG, mentre con il Siviglia ha vinto due Coppe UEFA. Alves ha anche vinto la medaglia d'oro olimpica all'età di 38 anni nel 2021.
Dopo il suo rilascio dal carcere, Alves ha lavorato, secondo ESPN, "dietro le quinte nel mondo del calcio, soprattutto in Europa, come agente, ma sempre con l'idea di tornare in campo e ottenere alla fine il diploma di allenatore".
Ha lavorato su un programma di allenamento individuale e "crede di aver bisogno solo di 30 giorni per recuperare la forma fisica e essere disponibile per la sua nuova squadra". Una nuova sfida è pronta per essere affrontata in Portogallo.
SULLE ORME DI VINICIUS
ESPN riporta che "ha il sostegno di un gruppo di investitori brasiliani per finalizzare l'acquisto dello Sporting Clube de Sao Joao de Ver, un club con sede nella regione di Aveiro". Il club ha attualmente altri tre giocatori brasiliani nella sua rosa, tra cui l'ex ala del Palmeiras Washington.
Se l'accordo ad Aveiro andrà in porto, Alves seguirà le orme del connazionale Vinicius Junior acquistando una squadra di calcio portoghese. La superstar del Real Madrid è uno degli investitori del consorzio che ha acquistato l'Alverca all'inizio dell'anno.
All'epoca dell'accordo, la squadra militava in seconda divisione, ma alla fine della stagione 2024-25 è riuscita a conquistare la promozione. Ora occupa una posizione di tutto rispetto a metà classifica nella Liga Portugal, davanti a squadre affermate come Rio Ave e Santa Clara. Alves spera di ottenere un successo simile con la sua nuova impresa.
