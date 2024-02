Dalot a GOAL: "Mourinho è una leggenda, lavorare con lui è speciale"

Il laterale del Manchester United ha parlato del rapporto con lo Special One: "Mi ha supportato tanto e mi ha dato ancora più responsabilità".

Diogo Dalot, esterno portoghese di proprietà del Manchester United nonché vecchia conoscenza della Serie A con il Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di GOAL.

Diogo Dalot è cresciuto tifando il Porto, quindi naturalmente José Mourinho ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore. Il terzino destro del Manchester United aveva solo cinque anni quando Mourinho guidò la squadra della sua infanzia alla vittoria della Champions League, appena due mesi dopo la sua iconica scivolata all'Old Trafford dopo aver eliminato i Red Devils.

L'articolo prosegue qui sotto

Quattordici anni dopo quell'indimenticabile trionfo, Dalot ha ricevuto la chiamata per andare a giocare per 'The Special One' allo United nell'estate del 2018. E nonostante avesse collezionato solo sette presenze in nazionale maggiore, Mourinho ha incensato il 19enne definendolo "Il miglior terzino d'Europa nella sua fascia d'età".