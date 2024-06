Dalle lacrime al trionfo? Cristiano Ronaldo vuole regalarsi Euro 2024 dopo le sofferenze del Mondiale

Dopo il Mondiale in Qatar Ronaldo sembrava in procinto di lasciare il calcio, oggi invece rilancia e vuole portare al trionfo il Portogallo.

Dolore, incertezza e lavoro costante. Sono questi i tre capisaldi del credo calcistico di Cristiano Ronaldo.

Tre costanti che hanno accompagnato l'asso portoghese fin dall'inizio della sua carriera e che lo rendono ancora oggi, a quasi 40 anni, un calciatore in grado di trascinare con sé le sorti della sua nazionale.

Dopo le sofferenze per l'eliminazione dal mondiale in Qatar, Ronaldo si presenta ancora una volta da protagonista in Germania per gli Europei 2024.

E l'impressione, malgrado l'età avanzata, è che la sua apparizione in Germania non sarà solamente un ultimo giro di valzer.