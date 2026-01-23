Dalla possibile cessione a una notte da eroe: Pisilli torna al centro della Roma

La prima doppietta in carriera con la Roma, una serata da eroe assoluto e la possibilità di un addio che si dissolve praticamente del tutto.
La sfida con lo Stoccarda rischia di diventare una chiave di volta nella sua carriera, arrivata in un momento estremamente importante del percorso europeo dei giallorossi in questa stagione.
Il centrocampista della Nazionale Under 21, infatti, era molto chiacchierato in chiave mercato, con il Genoa di Daniele De Rossi che stava cercando di portarlo in rossoblu.
Alla fine, però, sembra destinato alla permanenza nella Capitale, così come sottolineato dallo stesso Gasperini al termine del match contro i tedeschi.