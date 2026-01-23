Dalla possibile cessione a una notte da eroe: Pisilli torna al centro della Roma

Ai microfoni di Sky Sport, Pisilli ha sottolineato i suoi pensieri sul futuro: "Per me giocare per la Roma è un sogno. Sono tifoso romanista, ma ogni giocatore vuole giocare e quando trova meno spazio fa delle riflessioni”.

L’addio ai giallorossi è possibile? La risposta, in realtà, lascerebbe le porte aperte a qualsiasi soluzione: “Ora sono focalizzato al 100% sulla Roma e fino all'ultimo giorno che starò qui sarà così"