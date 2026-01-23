Pubblicità
FBL-EUR-C3-ROMA-STUTTGARTAFP
Matteo Occhiuto

Dalla possibile cessione a una notte da eroe: Pisilli torna al centro della Roma

Il centrocampista giallorosso è stato enorme protagonista del match di Europa League: due goal decisivi e un addio del tutto allontanato, come confermato da Gasperini in conferenza stampa.

La prima doppietta in carriera con la Roma, una serata da eroe assoluto e la possibilità di un addio che si dissolve praticamente del tutto.

La sfida con lo Stoccarda rischia di diventare una chiave di volta nella sua carriera, arrivata in un momento estremamente importante del percorso europeo dei giallorossi in questa stagione.

Il centrocampista della Nazionale Under 21, infatti, era molto chiacchierato in chiave mercato, con il Genoa di Daniele De Rossi che stava cercando di portarlo in rossoblu.

Alla fine, però, sembra destinato alla permanenza nella Capitale, così come sottolineato dallo stesso Gasperini al termine del match contro i tedeschi. 


  • FBL-EUR-C3-ROMA-STUTTGARTAFP

    LA PRIMA DOPPIETTA CON LA ROMA DI PISILLI

    Per Pisilli si tratta della prima marcatura multipla messa a referto con la Roma. L’ultima, e unica in carriera da professionista, era arrivata con la Nazionale Under 21: due reti alla Svezia a ottobre nel match di qualificazione agli Europei 2027.

    Una notte da sogno, che il ragazzo classe 2004 difficilmente dimenticherà.

  • NICCOLO PISILLIGetty Images

    I NUMERI IN STAGIONE

    Pisilli si è sbloccato nel match contro lo Stoccarda trovando i primi due goal della stagione dopo 13 presenze in cui era arrivato solo un assist per lui in poco meno di 500 minuti giocati. Nella scorsa stagione, invece, erano state 3 le reti siglate in 41 gare fra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Già contro il Lecce, in verità, Pisilli aveva trovato la via della porta, venendo poi la sua gioia vanificata dall’annullamento della marcatura. 

  • AS Roma v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    “QUESTA MAGLIA È UN SOGNO”

    Ai microfoni di Sky Sport, Pisilli ha sottolineato i suoi pensieri sul futuro: "Per me giocare per la Roma è un sogno. Sono tifoso romanista, ma ogni giocatore vuole giocare e quando trova meno spazio fa delle riflessioni”.

    L’addio ai giallorossi è possibile? La risposta, in realtà, lascerebbe le porte aperte a qualsiasi soluzione: “Ora sono focalizzato al 100% sulla Roma e fino all'ultimo giorno che starò qui sarà così"

  • AS Roma v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    GASPERINI LO BLINDA

    È stato, poi, Gian Piero Gasperini a blindarlo in maniera totale, spiegando in conferenza stampa (qui il video) la sua visione sul futuro del ragazzo: “Pisilli resta assolutamente qui, non solo per i due goal fatti ma anche per come ha tenuto il centrocampo. Lui aveva già dimostrato il suo valore l’anno scorso, è uno dei calciatori che possono completare la rosa della Roma. Assomiglia un po’ a Tardelli, ha una grande capacità d’inserimento e ha un ottimo calcio”.

