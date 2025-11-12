Dalla Moldavia alla Moldavia: Ricci vuole convincere l'Italia e tenersi stretto il Milan dopo il ritorno di Rabiot

Samuele Ricci è stato inserito dal ct Gattuso nella lista dei convocati per le gare contro Moldavia e Norvegia, ultime due sfide del girone di qualificazione ai Mondiali. E questa, da fatto scontato, è passata ad essere una novità.
Mancava dal giro azzurro, Ricci, addirittura da giugno. Quando sulla panchina azzurra sedeva Luciano Spalletti, non ancora Gattuso. Poi la doppia esclusione, sia a settembre che a ottobre, quattro partite che il centrocampista del Milan si è guardato da semplice tifoso e spettatore senza poter dare una mano in campo.
Novembre è stato il mese dei grandi ritorni: quello di Alessandro Buongiorno, quello di Gianluca Scamacca. E poi, appunto, quello di Ricci. Che ora ha tutta l'intenzione di completare una doppia missione: una a tinte azzurre, l'altra a tinte rossonere.
Perché sì, Italia e Milan nel suo caso sono legate. Così come erano legate Milan e Italia nelle scorse settimane e negli scorsi mesi: proprio per questo, per lo scarso spazio ricevuto da Allegri, Ricci era divenuto una seconda o terza scelta per Gattuso.