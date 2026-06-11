Dalla mano di Dio alla testata di Zidane: i momenti più iconici dei Mondiali di calcio

Berna doveva essere il luogo della premiazione dei vincitori del Mondiale del 1954. Fu invece teatro di un "miracolo".

L'Ungheria si era presentata alla finale della Coppa del Mondo come la più grande delle favorite. I magiari erano considerati la migliore squadra del pianeta.

Erano i campioni olimpici in carica e un'imbattibilità di 32 partite. Inoltre, nella fase a gironi, avevano martoriato la Germania Ovest, loro avversaria finale, con Sandor Kocsis che aveva segnato quattro g oal in una partita stravinta per 8-3.

E tutto lasciava presagire ad un'altra vittoria quando a Berna l'Ungheria si portò sul 2-0 dopo soli otto minuti grazie a Ferenc Puskas, infortunato, e Zoltan Czibor. Tuttavia, la Germania Ovest riuscì a chiudere il primo tempo in parità grazie a Max Worlock e Helmut Rahn.

Gli sfavoriti approfittarono della pioggia che si è abbattuta su Berna - il cosiddetto "tempo di Fritz Walter", per via della passione del capitano tedesco a giocare su campi pesanti - e compirono il più grande degli sconvolgimenti grazie al secondo goal di Rahn a soli sei minuti dalla fine.

La partita, però, fu travolta dalle polemiche: l'Ungheria sostenne ci fosse fallo in occasione del secondo goal della Germania e che il pareggio di Puskas era stato erroneamente annullato per fuorigioco.

Ci furono anche accuse successive, non verificate, secondo le quali ai giocatori tedeschi erano state somministrate, a loro insaputa, sostanze per migliorare le prestazioni (anche se all'epoca non esistevano norme antidoping).

Altri sostennero che i vincitori avessero semplicemente beneficiato del fatto di indossare i nuovi e rivoluzionari scarpini Adidas con tacchetti avvitati che potevano essere adattati a diverse superfici di gioco.

Qualunque sia la verità, i giocatori tedeschi furono accolti come eroi e lodati per aver ripristinato la fiducia di una nazione che stava ancora facendo i conti con le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. Fu persino girato un film sul "Miracolo di Berna".

In Ungheria, invece, si sosteneva che lo shock e la rabbia causati dalla sconfitta avessero gettato i semi dell'insoddisfazione verso il regime comunista dell'epoca, che portò alla rivolta del 1956.

È giusto dire che la finale della Coppa del Mondo del 1954 è stata una delle partite più drammatiche e influenti mai giocate.