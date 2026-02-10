Dalla Juventus alla Juventus, l'Inter ha cambiato marcia dopo il 4-3 all'Allianz Stadium: gli incredibili numeri dei nerazzurri

Il secondo derby d'Italia stagionale si sta per giocare, questa volta a San Siro dopo quello dell'andata che si è disputato all'Allianz Stadium. E proprio la gara di Torino è stata una svolta per l'Inter.
I nerazzurri erano usciti dallo Stadium con le ossa rotte, perdendo 4-3 nel finale dopo essere stati in vantaggio fino a 10 minuti dalla fine e cadendo così per la seconda volta già alla terza giornata di campionato.
Da lì in poi la squadra di Cristian Chivu ha iniziato a volare e viaggia ad un ritmo incredibile che le ha permesso di essere in vetta e con anche un distacco da tutte le altre.
Adesso i nerazzurri avranno di nuovo la Juventus davanti con l'obiettivo di "chiudere" un cerchio e avvicinarsi allo scudetto.