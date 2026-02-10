Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lautaro DimarcoGetty Images
Andrea Ajello

Dalla Juventus alla Juventus, l'Inter ha cambiato marcia dopo il 4-3 all'Allianz Stadium: gli incredibili numeri dei nerazzurri

Di nuovo tempo di Derby d'Italia: all'andata vinse la Juventus ma fu il match che cambiò l'Inter, praticamente perfetta da lì in poi.

Pubblicità

Il secondo derby d'Italia stagionale si sta per giocare, questa volta a San Siro dopo quello dell'andata che si è disputato all'Allianz Stadium. E proprio la gara di Torino è stata una svolta per l'Inter.

I nerazzurri erano usciti dallo Stadium con le ossa rotte, perdendo 4-3 nel finale dopo essere stati in vantaggio fino a 10 minuti dalla fine e cadendo così per la seconda volta già alla terza giornata di campionato.

Da lì in poi la squadra di Cristian Chivu ha iniziato a volare e viaggia ad un ritmo incredibile che le ha permesso di essere in vetta e con anche un distacco da tutte le altre. 

Adesso i nerazzurri avranno di nuovo la Juventus davanti con l'obiettivo di "chiudere" un cerchio e avvicinarsi allo scudetto. 

  • IL 4-3 DELL'ANDATA

    Quella dell'Allianz Stadium fu una partita pazza, con ribaltamenti continui. Il vantaggio iniziale dei bianconeri con Kelly, il pareggio di Calhanoglu e la rete di Yildiz che aveva mandato la Juve sopra 2-1 all'intervallo. 

    Poi il grande secondo tempo della squadra di Chivu che ha rimontato con ancora Calhanoglu e poi Marcus Thuram. Nel finale il crollo dei nerazzurri e la festa dei bianconeri; prima il pareggio siglato dall'altro Thuram, Khephren, poi la rete dalla distanza di Adzic. 

    • Pubblicità

  • DUE SCONFITTE: CHIVU GIÀ IN DISCUSSIONE

    L'Inter che già iniziava la stagione dopo un'estate molto complicata tra mercato, cambiamento in panchina e soprattutto il finale dell'anno precedente, chiuso con la sconfitta clamorosa per 5-0 in finale di Champions, il campionato perso di un punto e il Mondiale per Club non certo positivo, "peggiorò" la situazione "subito". 

    Alla vittoria con il Torino nell'esordio in campionato fece seguito il ko casalingo contro l'Udinese e appunto la sconfitta contro la Juventus. Due sconfitte in tre giornate e il lavoro di Chivu già sotto la lente dei riflettori. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA SVOLTA DELL'INTER

    Dopo pochi mesi è davvero cambiato tutto in casa Inter; ora i nerazzurri volano in classifica e sembrano sempre più consapevoli della loro forza partita dopo partita.

    Sì, il 4-3 all'Allianz Stadium è stata davvero una svolta per la squadra di Chivu che nel momento peggiore ha saputo rialzarsi, reagire e iniziare una nuova "stagione", praticamente perfetta.

    Da quel momento in poi l'Inter ha conquistato 18 vittorie su 21 in Serie A, pareggiando solamente contro il Napoli al ritorno e perdendo all'andata proprio contro la squadra di Conte e nel derby con il Milan. 

    Dopo Juventus-Inter, i nerazzurri hanno viaggiato ad una media di 2,6 punti a partita; ritmo insostenibile per qualsiasi altra squadra e che infatti ha permesso a Lautaro e compagni di conquistare il primo posto in classifica e staccare anche tutte tranne il Milan, dietro di 8 lunghezze ma con una partita da recuperare. 

    A far impressione sono soprattutto i numeri difensivi visto che l'Inter dopo aver concesso sei goal nelle prime tre giornate (due a partita) ne ha subiti solamente 13 nelle 21 gare successive (0,6 a match).

  • 18 PUNTI IN PIÙ DELLA JUVENTUS

    Dopo tre giornate l'Inter era già distante dalla vetta, occupata dal Napoli e dalla Juventus che erano a punteggio pieno con nove punti. Dalla quarta giornata alla ventitreesima, i nerazzurri hanno conquistato ovviamente più punti di tutti ma la differenza è significativa.

    Rispetto al Napoli di Conte  e alla Roma Chivu ha conquistato 15 punti in più, addirittura 18 rispetto alla Juventus. Il Milan invece ha fatto 11 punti in meno (ma può accorciare a 8 con la partita da recuperare). 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'INTER VUOLE CHIUDERE IL CERCHIO

    In questi anni spesso l'Inter ha avuto rimpianti nelle sfide dirette contro la Juventus; non solo l'ultima gara di settembre ma anche ad esempio quella dell'anno scorso, a San Siro, quando i nerazzurri erano avanti 4-2 e si sono fatti rimontare. 

    Ora la squadra di Chivu può davvero chiudere un cerchio, che si è "aperto" nel primo derby d'Italia stagionale. Inoltre, vincere sabato permetterebbe all'Inter di cancellare anche lo zero nella casella dei successi con Milan, Napoli e Juventus, sqyadre contro cui i nerazzurri non vincono da troppo tempo.  

    E in generale sarebbe un altro segnale cruciale per la corsa scudetto; l'Inter è una certezza contro la maggior parte delle squadre di Serie A, se inizia a vincere anche questi big match, il traguardo sarebbe decisamente meno lontano.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Juventus crest
Juventus
JUV
0