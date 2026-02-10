Dalla Juventus alla Juventus, l'Inter ha cambiato marcia dopo il 4-3 all'Allianz Stadium: gli incredibili numeri dei nerazzurri

Dopo pochi mesi è davvero cambiato tutto in casa Inter; ora i nerazzurri volano in classifica e sembrano sempre più consapevoli della loro forza partita dopo partita.

Sì, il 4-3 all'Allianz Stadium è stata davvero una svolta per la squadra di Chivu che nel momento peggiore ha saputo rialzarsi, reagire e iniziare una nuova "stagione", praticamente perfetta.

Da quel momento in poi l'Inter ha conquistato 18 vittorie su 21 in Serie A, pareggiando solamente contro il Napoli al ritorno e perdendo all'andata proprio contro la squadra di Conte e nel derby con il Milan.

Dopo Juventus-Inter, i nerazzurri hanno viaggiato ad una media di 2,6 punti a partita; ritmo insostenibile per qualsiasi altra squadra e che infatti ha permesso a Lautaro e compagni di conquistare il primo posto in classifica e staccare anche tutte tranne il Milan, dietro di 8 lunghezze ma con una partita da recuperare.

A far impressione sono soprattutto i numeri difensivi visto che l'Inter dopo aver concesso sei goal nelle prime tre giornate (due a partita) ne ha subiti solamente 13 nelle 21 gare successive (0,6 a match).