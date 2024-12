Dalla crisi alla sfida al Barcellona: come l'Atletico Madrid è diventato la squadra più in forma d'Europa

Barcellona vs Atletico Madrid

La squadra di Simeone si è rialzata dopo un avvio complicato, vincendo 11 partite di fila. E ora si presenta allo scontro diretto in formissima.

La sconfitta per 1-0 del 27 ottobre contro il Betis è stata la prima sconfitta stagionale nella Liga. Eppure sembrava che l'Atletico Madrid stesse perdendo colpi. Nonostante una clamorosa serie di spese estive, i Colchoneros erano solo quarti in classifica, addirittura a 10 punti dal Barcellona capolista.

A poco meno di due mesi di distanza, però, l'Atletico ha gli stessi punti dei Blaugrana ed è secondo solo per la differenza reti, nonostante abbia giocato una partita in meno. E se questa sera batterà i rivali in casa loro, si presenterà alla pausa invernale primo da solo.

Come hanno fatto i Colchoneros a risalire la china? Come ha fatto Simeone a trasformare quella che sembrava la fine della sua era in un'incredibile opportunità di aggiudicarsi il terzo titolo alla guida dell'Atleti?