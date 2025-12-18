Dall'Udinese al Milan, come cambia il Napoli di Supercoppa: Lobotka e Politano titolari, fuori Lang, Elmas cambia ruolo

A non cambiare, in ogni caso, sarà il modulo: il Napoli andrà avanti sulla strada del 3-4-2-1, lo schema che l'ex allenatore di Juventus e Inter si è creato nell'emergenza e che aveva dato ottimi frutti prima dei due scivoloni in pochi giorni in terra portoghese e friulana.

Il motivo è il solito: la penuria di centrocampisti centrali a disposizione dopo gli infortuni di Anguissa, De Bruyne e Gilmour. Conte ha ritrovato Lobotka a Udine e stasera avrebbe anche potuto tornare al 4-3-3, ma storce sempre il naso di fronte alla possibilità di schierare Elmas mezzala, preferendolo in altre posizioni del campo.

"Non è che il rientro di Lobotka ci cambi chissà cosa, perché i centrocampisti di ruolo continuano ad essere due, ovvero lui e McTominay - ha detto il tecnico nella conferenza della vigilia - poi c'è Elmas che sa adattarsi, ma ci sono caratteristiche da rispettare. Andremo avanti così, anche perché non abbiamo altre strade, sapendo che questa è buona e valorizza tutta la rosa".