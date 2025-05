Il Milan è chiamato a ripartire dopo una stagione fallimentare chiusa senza la qualificazione alle coppe europee: gli interrogativi sono però tanti.

Una stagione da dimenticare al più presto facendo però tesoro degli errori commessi. Il Milan il prossimo anno non giocherà le coppe europee, visto il piazzamento in classifica in campionato. Una delusione enorme.

L’imperativo adesso è quello di ripartire al più presto, ma le conseguenze della disastrosa annata rischiano di avere ripercussioni anche in futuro. Perché senza coppe europee il club potrebbe essere costretto a rivedere i propri piani mercato.

Ma, dall’allenatore alle figure societarie fino ai calciatori in rosa, sono davvero tanti gli interrogativi che aleggiano intorno al mondo rossonero.