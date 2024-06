Dall'accessibilità al fattore entusiasmo: perché Lukaku farebbe al caso del Milan

Il Milan sta sondando con il Chelsea la possibilità di avere in prestito Romelu Lukaku: i perché di un'operazione potenzialmente interessante.

Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic nella stessa squadra, dopo il mai dimenticato screzio del gennaio 2021: ci pensate? Ma soprattutto: Romelu Lukaku con la maglia del Milan. Lui che all'Inter ha vinto uno Scudetto, è diventato idolo, prima di una rottura improvvisa e amarissima. Quasi impensabile.

Il Milan sta pensando anche a lui per l'attacco. Si è mosso in direzione Londra, chiedendo al Chelsea quali siano i margini per una possibile operazione in prestito. Insomma: anche il belga è un nome piuttosto caldo, nel contesto che vede i rossoneri alla ricerca di un nove affidabile che non faccia rimpiangere Olivier Giroud, volato negli States.

Lukaku non è l'unico profilo preso in considerazione dal Milan: c'è Zirkzee, c'è Sesko, c'è Guirassy e chi più ne ha più ne metta. Voci di mercato, sondaggi, tentativi che sbarrano su un prezzo spesso inaccessibile. Fin qui, l'unica certezza è che Giroud se n'è andato e al suo posto non è arrivato nessuno: c'è tempo.

Ma di certo c'è anche che Lukaku e il Milan potrebbero essere fatti l'uno per l'altro. E i motivi non mancano.