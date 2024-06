I rossoneri hanno sondato il terreno con i Blues: si valuta la possibilità di un'operazione in prestito. Sull'ex Inter c'è anche il Napoli.

Il Milan pensa a come rinforzare il reparto d'attacco in vista della stagione 2024/25, a maggior ragione dopo l'addio certificato di Olivier Giroud.

Secondo quanto riferito da Sky, i rossoneri avrebbero sondato il terreno con il Chelsea per capire la situazione di Romelu Lukaku.

L'attaccante belga, che tornerà ai Blues dopo la stagione in prestito alla Roma, è destinato a non rimanere in quel di Londra e nel suo futuro potrebbe esserci ancora la Serie A.