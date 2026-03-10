Dal tuffo di Spalletti alla statua di Conte: perché Elmas è così importante per il Napoli

Conte adora Elmas, così come lo adorava Luciano Spalletti negli anni in cui l'attuale allenatore della Juventus guidava il Napoli. Questi non ha mai fatto mistero di considerarlo un calciatore speciale per attitudine, capacità di adattamento a diverse zone del campo, cultura del lavoro.

Ricordate quel Napoli-Leicester di Europa League del dicembre 2021? Quella gara è finita 3-2 e il goal decisivo lo ha segnato proprio Elmas, autore di una doppietta. Con Spalletti che, dopo la partita, è entrato in campo e si è tuffato a sorpresa sul terreno di gioco zuppo d'acqua del Maradona, mantenendo la promessa fatta al proprio "figlioccio".

"Elmas è una persona splendida, poi si sa adattare a qualsiasi ruolo. È stato chiamato sempre tappabuchi perché sa stare bene da tutte le parti, tira sempre fuori la roba giusta. Gli ho detto se vai dentro nel secondo tempo e fai gol mi butto per terra. Ha segnato e ho dovuto farlo! Elmas è il calciatore che finora ha giocato 29 partite, quelle volte che è andato in nazionale giocava 3 partite per stage e ha fatto sempre il titolare, ha giocato anche più di Di Lorenzo che le ha giocate tutte e ha sempre un rendimento accettabile".

Una stima ricambiata più volte da Elmas. Come nel settembre del 2023 in occasione di Macedonia del Nord-Italia, notte che ironia della sorte coincideva con l'esordio di Spalletti sulla panchina della nostra Nazionale.

"Io sono sempre stato disponibile con Spalletti. Lui è un vero uomo con grande carattere, lo vedevo come un papà perché stavamo sempre insieme. Mi ha dato tante cose, come la vittoria dello Scudetto che è stata una cosa grande. Non dimenticherò mai Spalletti, grande allenatore e papà di tutti noi al Napoli".