"Dal Principe al genio!" - Lionel Messi e i suoi figli ricevono un regalo speciale dall'ex compagno di squadra del Barcellona Neymar

Messi e Neymar sono diventati buoni amici durante il periodo trascorso al Barcellona. I due hanno vinto otto trofei insieme con i giganti catalani, tra cui una tripletta Champions League, Liga e Copa del Rey durante la storica stagione 2014-15, e hanno formato l'elettrizzante linea d'attacco "MSN" insieme a Luis Suarez. La loro collaborazione si è temporaneamente interrotta nel 2017, quando Neymar è passato al PSG con un trasferimento da record mondiale, anche se Messi avrebbe poi raggiunto il suo vecchio compagno di squadra a Parigi dopo aver lasciato il Barcellona come free agent nel 2021.

Entrambi hanno lasciato la Francia nel 2023, con Messi che si è trasferito nella Major League Soccer all'Inter Miami e Neymar che si è unito all'Al-Hilal in quello che si è rivelato un biennio devastato dagli infortuni. Il 34enne è poi tornato al Santos nel suo Brasile natale e ha aiutato il club della sua infanzia a evitare la retrocessione nella stagione 2025 del Campeonato Brasileiro Serie A.