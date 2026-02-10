@SantosFC - X
"Dal Principe al genio!" - Lionel Messi e i suoi figli ricevono un regalo speciale dall'ex compagno di squadra del Barcellona Neymar
Messi e Neymar compagni di squadra al Barcellona negli anni 2010
Messi e Neymar sono diventati buoni amici durante il periodo trascorso al Barcellona. I due hanno vinto otto trofei insieme con i giganti catalani, tra cui una tripletta Champions League, Liga e Copa del Rey durante la storica stagione 2014-15, e hanno formato l'elettrizzante linea d'attacco "MSN" insieme a Luis Suarez. La loro collaborazione si è temporaneamente interrotta nel 2017, quando Neymar è passato al PSG con un trasferimento da record mondiale, anche se Messi avrebbe poi raggiunto il suo vecchio compagno di squadra a Parigi dopo aver lasciato il Barcellona come free agent nel 2021.
Entrambi hanno lasciato la Francia nel 2023, con Messi che si è trasferito nella Major League Soccer all'Inter Miami e Neymar che si è unito all'Al-Hilal in quello che si è rivelato un biennio devastato dagli infortuni. Il 34enne è poi tornato al Santos nel suo Brasile natale e ha aiutato il club della sua infanzia a evitare la retrocessione nella stagione 2025 del Campeonato Brasileiro Serie A.
Santos e Neymar inviano un regalo speciale a Messi
L'ultimo esempio della loro forte amicizia è arrivato quando Neymar ha inviato tre maglie replica del Santos a Messi e ai suoi tre figli, Thiago, Mateo e Ciro, con un post sui social media che è diventato rapidamente virale.
Il post del Santos recita: "Da Neymar Jr. a Lionel Messi. Dal Principe al Genio.
Il Sacro Mantello, dal valore incommensurabile, con il numero immortalato dal Re. 10 per Neymar. 10 per Messi. 10 per Pelé. Un'eredità infinita nella storia del calcio.
"Saluti da Vila Belmiro, Lionel Messi!"
Messi sta facendo faville con l'Inter Miami, mentre Neymar è tornato al Santos.
I due non giocano più insieme, ma entrambi continuano a essere attivi a livello di club. Messi ha portato nuovo interesse alla MLS dal suo trasferimento all'Inter Miami, aiutando gli Herons a vincere la MLS Cup 2025, il Supporters' Shield 2024 e la Leagues Cup 2023. Neymar, invece, non ha gareggiato ai vertici della Serie A brasiliana, con la sua squadra immersa in una lotta per non retrocedere al suo ritorno.
Il Santos alla fine è riuscito a salvarsi e spera di evitare una stagione simile nell'edizione 2026 del campionato, anche se non è riuscito a ottenere una vittoria nelle prime due partite. Neymar non è stato ancora in grado di giocare, ma potrebbe essere disponibile per la prossima partita contro l'Athletico Paranaense giovedì sera.
Neymar potrebbe raggiungere Messi nella MLS?
Sebbene Neymar abbia recentemente firmato un prolungamento del contratto con il Santos, circolavano voci che lo davano in partenza per il Nord America.
Parlando di un potenziale trasferimento, l'ex portiere della Premier League Brad Friedel ha recentemente dichiarato a GOAL: "Se Neymar è in forma, allora penso che possa funzionare, lo penso davvero perché è ancora un nome importante in alcune parti degli Stati Uniti. Il problema è che se non è in forma e si infortuna spesso, allora diventa una realtà negativa alimentata dai media. Capisco sicuramente le argomentazioni di entrambe le parti.
"Presumo, e si tratta di persone intelligenti, che si tratterebbe di un contratto a più livelli basato sulle prestazioni e sulla forma fisica. Avendo trascorso un po' di tempo a Miami, prima dell'arrivo di Messi non si sapeva nemmeno che Miami avesse una squadra. Da quando è arrivato, ci sono magliette rosa e nere ovunque. Se arrivasse Neymar, la situazione migliorerebbe ulteriormente.
"Posso capire cosa stanno cercando di fare. Bisogna valutare attentamente la situazione perché è difficile a causa dei suoi precedenti infortuni. Ma lui ha quel talento speciale che può davvero entusiasmare alcuni tifosi americani. È in grado di fare cose speciali. Probabilmente sarei 55% a favore e 45% contrario".
Messi, nel frattempo, dovrebbe giocare nella prima partita dell'Inter Miami della nuova stagione MLS alla fine di questo mese contro il Los Angeles FC.
