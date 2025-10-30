C’era una volta il Liverpool dominante di Arne Slot. I campioni d’Inghilterra in carica vivono una fase estremamente delicata della propria stagione, con un mese di sconfitte che ha rovinato quanto di buono fatto nel primissimo scorcio di 2025/26.
Dal 27 settembre al 29 ottobre, infatti, i Reds hanno perso ben sei delle sette partite giocate, rialzando la testa solo nel 5-1 rifilato al Francoforte in Champions League.
Il punto più basso si è raggiunto in Coppa di Lega, con il Crystal Palace c he mercoledì 29 ottobre ha sbancato Anfield con un netto 3-0 che racconta e fotografa le enormi problematiche di una formazione che, un anno fa, dominava in Premier e in UCL.