Liverpool v Crystal Palace - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Dal Palace al Palace: cosa sta succedendo al Liverpool di Arne Slot? L’Inter osserva in vista di dicembre

In un mese i Reds hanno perso sei delle sette partite giocate: Anfield inizia a rumoreggiare, Salah non segna più e Chiesa è l’unica nota positiva del momento.

C’era una volta il Liverpool dominante di Arne Slot. I campioni d’Inghilterra in carica vivono una fase estremamente delicata della propria stagione, con un mese di sconfitte che ha rovinato quanto di buono fatto nel primissimo scorcio di 2025/26.

Dal 27 settembre al 29 ottobre, infatti, i Reds hanno perso ben sei delle sette partite giocate, rialzando la testa solo nel 5-1 rifilato al Francoforte in Champions League. 

Il punto più basso si è raggiunto in Coppa di Lega, con il Crystal Palace c he mercoledì 29 ottobre ha sbancato Anfield con un netto 3-0 che racconta e fotografa le enormi problematiche di una formazione che, un anno fa, dominava in Premier e in UCL.


  • Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community ShieldGetty Images Sport

    3 KO SU 3 COL CRYSTAL PALACE

    Quello legato al Crystal Palace, per il Liverpool, è un vero e proprio incubo. Su tre partite giocate quest’anno contro le Eagles, infatti, la formazione di Slot ha perso sempre: ko nel Community Shield, ko in campionato e ko anche in Coppa di Lega. Una vera e propria bestia nera quella di Mateta e soci per il club del Merseyside, costantemente colpiti, peraltro, da Ismaila Sarr: 4 delle sue 6 reti stagionali sono arrivate contro i Reds. 

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-CHELSEA-LIVERPOOLAFP

    UN MESE TERRIBILE PER IL LIVERPOOL DI SLOT

    Ma è il mese recente del Liverpool che preoccupa. Tutto è partito proprio dal 2-1 subito a Selhurst Park, proseguito poi con le sconfitte nei big match con Chelsea e Man United, intervallate da quella di Champions col Galatasaray. E poi ancora, dopo il raggio di sole di Francoforte in UCL, altre gare negative con Brentford e ancora Crystal Palace. 

  • Eintracht Frankfurt v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    CHIESA NON BASTA: I NUOVI ACQUISTI SONO UN FLOP

    I singoli sono in difficoltà tanto quanto il gruppo. Salah ha segnato solo una rete da metà settembre a oggi, così come non stanno rendendo i milionari colpi estivi: un goal in 8 gare per Isak, infortunato, 13 presenze senza lasciar traccia per Florian Wirtz. In due sono costati circa 300 milioni di euro, ma in campo non stanno rendendo.

    Paradossalmente quello col miglior rendimento è il giocatore che sembrava pronto, in estate, a dire addio: il “nostro” Federico Chiesa, che però non è sufficiente per scacciare la crisi.

  • Chivu Inter Fiorentina Serie AGetty Images

    L’INTER OSSERVA: APPUNTAMENTO A SAN SIRO IL 9 DICEMBRE

    A osservare l’autunno nero del Liverpool è anche l’Inter: a dicembre, fra poco più di un mese, gli inglesi saranno ospiti a San Siro per il turno numero 6 di League Phase. Chiaramente, Chivu spera che la ripresa della formazione di Slot sia lenta, per cercare di affrontare un avversario che resta fortissimo in un momento favorevole. 

