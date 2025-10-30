Quello legato al Crystal Palace, per il Liverpool, è un vero e proprio incubo. Su tre partite giocate quest’anno contro le Eagles, infatti, la formazione di Slot ha perso sempre: ko nel Community Shield, ko in campionato e ko anche in Coppa di Lega. Una vera e propria bestia nera quella di Mateta e soci per il club del Merseyside, costantemente colpiti, peraltro, da Ismaila Sarr: 4 delle sue 6 reti stagionali sono arrivate contro i Reds.