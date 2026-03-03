Goal.com
Thuram Inter GFXGOAL
Stefano Silvestri

Dal momento no all'emergenza in attacco, perché Marcus Thuram rischia la panchina in Como-Inter: pronto Frattesi

Nonostante le assenze di Lautaro Martinez e Bonny, il francese non è certo di giocare dal primo minuto a fianco di Esposito, lui sì certo di un posto: le motivazioni della possibile esclusione sono molteplici.

Marcus Thuram aspetta che si avvicinino le 21 di questa sera anche solo per un motivo: diversamente da altri giocatori dell'Inter, non è per nulla certo di scendere in campo dal primo minuto in casa del Como.

L'Inter gioca al Sinigaglia la semifinale d'andata di Coppa Italia. Ma rimane da capire con chi lo farà in attacco. Il che potrebbe sembrare paradossale, se è vero che l'emergenza offensiva delle ultime settimane ha di fatto dimezzato le possibilità di scelta di Chivu.

Thuram giocherà contro il Como, gara che precede di qualche giorno un derby di campionato potenzialmente decisivo nella lotta Scudetto? Non è certo. E le motivazioni sono molteplici.

  • PRONTO FRATTESI

    L'unico apparentemente sicuro di prendersi una maglia da titolare questa sera è Pio Esposito. Il centravanti ex Spezia tornerà a guidare il reparto offensivo di Chivu dopo la panchina iniziale di sabato contro il Genoa, gara nella quale è subentrato a mezz'ora dalla fine proprio a Thuram.

    Chi ci sarà al fianco del golden boy italiano? Questo è ancora tutto da scoprire. Secondo la Gazzetta dello Sport, il favorito per far coppia con lui è il connazionale Davide Frattesi. In questo caso l'Inter giocherebbe con una sorta di 3-5-1-1 con l'ex Sassuolo alle spalle del centravanti, ruolo già ricoperto nella Nazionale di Spalletti.

    Thuram ha a sua volta buone chances di giocare, ma resta in bilico. A Como potrebbe dunque partire dalla panchina, entrando in campo nel secondo tempo al posto di uno dei due elementi offensivi titolari.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-INTER-BODO/GLIMTAFP

    MOMENTO NO

    Thuram, del resto, non sta vivendo un momento di forma esaltante. Così come non si può certo dire che questa sia la miglior stagione della propria carriera, né la migliore da quando l'Inter (estate 2023) lo ha strappato al Borussia Monchengladbach: tutt'altro.

    Il francese è partito bene, sembrava poter dominare il campionato, poi un serio infortunio muscolare rimediato contro lo Slavia Praga in Champions League ha di fatto frenato il suo cammino. Un cammino che, da quel momento in poi, è proseguito a ostacoli e senza lo stesso brio delle prime settimane stagionali.

    Anche contro il Genoa, gara che comunque l'Inter è riuscita a portare a casa, Thuram non ha incantato. Non lo aveva fatto neppure contro il Bodo/Glimt (andata e ritorno) o a Lecce. L'unica prestazione recente di buon livello rimane così quella nel Derby d'Italia contro la Juventus.

    Negli ultimi due mesi, Thuram ha segnato appena una volta: contro il Sassuolo l'8 febbraio. Il figlio d'arte pareva rinato a livello realizzativo a cavallo del nuovo anno, dall'inizio di dicembre all'inizio di gennaio aveva collezionato sei reti. E poi, ecco la brusca frenata. L'ennesima. 

  • OPZIONE A GARA IN CORSO

    Ma alla base della possibile scelta di Chivu di lasciare Thuram inizialmente in panchina non c'è soltanto questo. Un'altra motivazione ha a che fare con l'emergenza offensiva con cui Chivu deve fare i conti. Il che è un paradosso soltanto fino a un certo punto.

    Lautaro Martinez non c'è e salterà anche il derby, Bonny proverà a recuperare per domenica sera. Rimangono, appunto, Esposito e Thuram. Due attaccanti da gestire in 90 minuti, contro un avversario complicato e scorbutico nonostante il 4-0 del campionato: per questo è facile pensare che uno dei due possa giocare dall'inizio e l'altro prendere il suo posto - o quello di un compagno - a gara in corso.

    Quest'ultimo compito, almeno secondo le indicazioni delle ore precedenti la partita, sembra spettare proprio a Thuram. Che contro il Genoa ha sprecato la chance e ora pare destinato a guardare i compagni da fuori almeno per un tempo in casa del Como.

  • DERBY ALLE PORTE

    E poi c'è la questione del già menzionato derby contro il Milan. Si gioca tra quattro giorni, le energie andranno gestite. Non a caso al Sinigaglia scenderanno in campo diversi elementi che normalmente non giocherebbero titolari, non a caso anche Frattesi è in piena corsa.

    Il rischio di Chivu e dell'Inter è di avere a disposizione solo Esposito e Thuram anche domenica sera. Con conseguenti grattacapi per il tecnico romeno, nuovamente costretto a destreggiarsi tra calcoli e scelte. Anche se in misura minore rispetto a stasera.

    Thuram spera di giocare a Como per guadagnarsi la conferma contro il Milan, ma potrebbe essere risparmiato inizialmente anche per presentarsi in condizioni migliori alla stracittadina. Se lo augura l'Inter, se lo augura Chivu. E se lo augura lo stesso Marcus, nuovamente alla ricerca di se stesso.

