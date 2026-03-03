Dal momento no all'emergenza in attacco, perché Marcus Thuram rischia la panchina in Como-Inter: pronto Frattesi

Thuram, del resto, non sta vivendo un momento di forma esaltante. Così come non si può certo dire che questa sia la miglior stagione della propria carriera, né la migliore da quando l'Inter (estate 2023) lo ha strappato al Borussia Monchengladbach: tutt'altro.

Il francese è partito bene, sembrava poter dominare il campionato, poi un serio infortunio muscolare rimediato contro lo Slavia Praga in Champions League ha di fatto frenato il suo cammino. Un cammino che, da quel momento in poi, è proseguito a ostacoli e senza lo stesso brio delle prime settimane stagionali.

Anche contro il Genoa, gara che comunque l'Inter è riuscita a portare a casa, Thuram non ha incantato. Non lo aveva fatto neppure contro il Bodo/Glimt (andata e ritorno) o a Lecce. L'unica prestazione recente di buon livello rimane così quella nel Derby d'Italia contro la Juventus.

Negli ultimi due mesi, Thuram ha segnato appena una volta: contro il Sassuolo l'8 febbraio. Il figlio d'arte pareva rinato a livello realizzativo a cavallo del nuovo anno, dall'inizio di dicembre all'inizio di gennaio aveva collezionato sei reti. E poi, ecco la brusca frenata. L'ennesima.