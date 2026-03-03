Dal momento no all'emergenza in attacco, perché Marcus Thuram rischia la panchina in Como-Inter: pronto Frattesi

Marcus Thuram aspetta che si avvicinino le 21 di questa sera anche solo per un motivo: diversamente da altri giocatori dell'Inter, non è per nulla certo di scendere in campo dal primo minuto in casa del Como.
L'Inter gioca al Sinigaglia la semifinale d'andata di Coppa Italia. Ma rimane da capire con chi lo farà in attacco. Il che potrebbe sembrare paradossale, se è vero che l'emergenza offensiva delle ultime settimane ha di fatto dimezzato le possibilità di scelta di Chivu.
Thuram giocherà contro il Como, gara che precede di qualche giorno un derby di campionato potenzialmente decisivo nella lotta Scudetto? Non è certo. E le motivazioni sono molteplici.