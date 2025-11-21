Dal Milan all’Inter: la metamorfosi di Calhanoglu, fra nuovo ruolo e mentalità diversa

Uno dei volti in copertina del derby di Milano è, da anni, quello di Hakan Calhanoglu. Un tempo, ormai antico, col Milan, mentre da anni è una delle colonne dell’Inter.
Il suo passaggio, da una sponda della città meneghina all’altra, ne ha segnato la carriera, creando uno spartiacque evidente che lo ha portato ad essere uno dei centrocampisti più forti d’Europa.
Il suo duello con Modric sarà una delle chiavi della partita, ma come ha fatto l’ex Leverkusen e Amburgo a migliorare tanto col cambio maglia?