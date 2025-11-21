Dal Milan all’Inter: la metamorfosi di Calhanoglu, fra nuovo ruolo e mentalità diversa

Dal momento del suo addio, complici anche alcune parole non troppo dolci nei confronti del suo ex club, quella fra Calhanoglu e il Milan è stata sempre una sfida dall’alta temperatura emotiva. E il turco, spesso e volentieri, contro i rossoneri è stato decisivo: in 16 derby da nerazzurro, ha segnato 2 volte e fornito 4 assist, vincendo 7 volte.