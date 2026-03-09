Dal goal di Gatti a Como-Roma: ora il vento Champions soffia a favore della Juventus

Obiettivo quarto posto da non fallire, nonostante la corsa per un piazzamento Champions sia affollata come non mai. La Juventus di Luciano Spalletti conosce però benissimo l’importanza, per il presente e per il futuro, di chiudere tra le prime quattro posizioni.
Un traguardo che fino al terzo minuto di recupero della sfida contro la Roma giocata lo scorso 1 marzo all’Olimpico sembrava quasi impossibile. Ma dalla rete di Gatti, che ha sancito il risultato sul 3-3, il vento è improvvisamente cambiato.
Tanto che ora la Juventus, nonostante la concorrenza, può compiere un passo in avanti importantissimo nella corsa Champions.