

FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-PISAAFP
Nino Caracciolo

Dal goal di Gatti a Como-Roma: ora il vento Champions soffia a favore della Juventus

Dopo aver rischiato di essere tagliati fuori dalla corsa Champions, la Juventus è tornata prepotentemente in corsa per il quarto posto. E il calendario offre un assist da non fallire.

Obiettivo quarto posto da non fallire, nonostante la corsa per un piazzamento Champions sia affollata come non mai. La Juventus di Luciano Spalletti conosce però benissimo l’importanza, per il presente e per il futuro, di chiudere tra le prime quattro posizioni.


Un traguardo che fino al terzo minuto di recupero della sfida contro la Roma giocata lo scorso 1 marzo all’Olimpico sembrava quasi impossibile. Ma dalla rete di Gatti, che ha sancito il risultato sul 3-3, il vento è improvvisamente cambiato.

Tanto che ora la Juventus, nonostante la concorrenza, può compiere un passo in avanti importantissimo nella corsa Champions.

  • UN PAREGGIO… D’ORO

    Nello scontro diretto contro la Roma di una settimana fa, la Juventus era sotto 3-1 a meno di 20 minuti dalla fine. Poi le reti di Boga e quella di Gatti in pieno recupero hanno fissato il risultato finale sul 3-3, permettendo alla Juventus di non perdere ulteriore terreno dai giallorossi e rimanendo così aggrappati al treno Champions, a -4. Un pareggio che con il passare delle giornate potrebbe assumere un peso specifico davvero enorme.

  • TURNO FAVOREVOLE

    La 29^ giornata è stata favorevole alla Juventus nella corsa al quarto posto. Grazie al successo sul Pisa e alla sconfitta della Roma contro il Genoa, la formazione bianconera si è portata a -1 dal quarto posto occupato da Como e Roma con 51 punti.

  • SORPASSO BIANCONERO?

    Nel prossimo turno di campionato la Juventus affronterà l’Udinese in trasferta, mentre Como e Roma saranno avversarie nella scontro diretto. In caso di successo, la Juventus supererebbe in classifica almeno una delle due o entrambe nel caso in cui la gara del Sinigaglia finisse in parità.

  • VENTO CHAMPIONS

    Nella corsa a un piazzamento Champions, dunque, il vento potrebbe essere cambiato e adesso sembra soffiare a favore dei bianconeri. Locatelli e compagni ovviamente non potranno permettersi passi falsi, ma mai come ora la Juventus è tornata in piena corsa per un posto tra le prime quattro. Un traguardo che sembrava quasi del tutto sfumato solo una settimana fa. 

