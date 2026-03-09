Dal goal di Gatti a Como-Roma: ora il vento Champions soffia a favore della Juventus

Nello scontro diretto contro la Roma di una settimana fa, la Juventus era sotto 3-1 a meno di 20 minuti dalla fine. Poi le reti di Boga e quella di Gatti in pieno recupero hanno fissato il risultato finale sul 3-3, permettendo alla Juventus di non perdere ulteriore terreno dai giallorossi e rimanendo così aggrappati al treno Champions, a -4. Un pareggio che con il passare delle giornate potrebbe assumere un peso specifico davvero enorme.