Dal bisogno di cambiare alla questione contratto: perché Lorenzo Pellegrini al Napoli può avere un senso

Il capitano giallorosso è accostato ai partenopei, che per averlo potrebbero giocarsi la carta Raspadori: un'operazione da analizzare.

D'accordo, anche il Principe Giannini ci ha giocato dopo una vita alla Roma. Ma pensare a Lorenzo Pellegrini al Napoli, per tutto quel che il capitano giallorosso rappresenta per la Roma e pure per la rivalità tra le due tifoserie, non è evidentemente così semplice.

Però è proprio questo, secondo la Gazzetta dello Sport, un possibile scenario per la riapertura del mercato invernale: Pellegrini al Napoli e, chissà, Giacomo Raspadori a compiere il percorso opposto come una sorta di asso nella manica per sbloccare la possibile operazione.

Possibile, sì. Perché per il momento il tutto è ancora fermo a una fase embrionale. Se ne parlerà in maniera concreta a gennaio, eventualmente. Ma intanto i motivi che portano a pensare che Pellegrini al Napoli un senso possa avercelo non mancano.