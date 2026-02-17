Goal.com
Stefano Silvestri

Da Zielinski a Malen, da Modric a Pinamonti: la Top 11 della 25ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 25° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

L'Inter non sbaglia un colpo anche se tra le polemiche, il Milan è ormai l'unica squadra capace di tenerle testa. Mentre il Napoli frena ancora e praticamente dice addio al sogno del bis Scudetto. Così si è snodata la venticinquesima giornata di Serie A.

È stato il weekend di Inter-Juventus, delle polemiche a non finire, dell'episodio Kalulu-Bastoni. Ma anche dell'ennesima doppietta di Malen, colpaccio invernale della Roma, e del primo goal in Italia di Alisson Santos. Così come del guizzo decisivo di Modric e di un Pinamonti in versione Superman.

Ecco dunque la Top 11 della venticinquesima giornata appena andata in archivio.

  • Carnesecchi Getty Images

    CARNESECCHI (ATALANTA)

    Non fa il fenomeno come a Como, ma insomma, siamo lì. Se l'Atalanta vince senza prendere goal in casa della Lazio, gran parte del merito è suo e di parate che ormai non fanno più notizia: in primis quella su Noslin nel secondo tempo, un intervento da gatto.

  • Solet Udinese SassuoloGetty Images

    SOLET (UDINESE)

    Sì, l'Udinese alla fine viene rimontata e battuta in casa dal Sassuolo. Ma lui si conferma difensore eccellente, tra i migliori in Serie A. Oltre a quelle incursioni che ormai conosciamo: splendido davvero, in questo senso, l'inserimento che vale il momentaneo 1-0.

  • Ndicka RomaGetty Images

    NDICKA (ROMA)

    Alla fine vince il duello con Hojlund. Poco importa che la Roma esca dal campo con due goal presi: il suo centrale si conferma solido e di alto livello.

  • Tiago Gabriel LecceGetty Images

    TIAGO GABRIEL (LECCE)

    Ottimo in difesa, pericoloso in attacco. Ottimo protagonista del colpo salvezza del Lecce, che nel posticipo va a espugnare Cagliari. Nonché ottimo protagonista della Serie A al primo anno nel nostro campionato.

  • Athekame Pisa MilanGetty Images

    ATHEKAME (MILAN)

    In casa del Pisa ha nuovamente il compito di sostituire l'infortunato Saelemaekers e nuovamente lo svolge in maniera giusta. Compreso il perfetto cross che, nel primo tempo, consente a Loftus-Cheek di trovare il primo vantaggio rossonero.

  • modric Getty Images

    MODRIC (MILAN)

    40 anni e non sentirli. Fa il bis dopo la storica prima volta contro il Bologna e ancora una volta è un guizzo da tre punti. A Pisa toglie lui le castagne dal fuoco al Milan, aprendo e chiudendo un'azione da fuoriclasse vero.

  • ZielinskiGetty Images

    ZIELINSKI (INTER)

    Ha tutta l'intenzione di tenersi stretto il posto nonostante il ritorno di Calhanoglu dall'infortunio. Gioca un ottimo Derby d'Italia, con presenza in mezzo al campo e un goal sfiorato nel primo tempo. E alla fine è proprio lui a regalare l'intera posta in palio all'Inter.

  • Zalewski Lazio AtalantaGetty Images

    ZALEWSKI (ATALANTA)

    Alza i giri del motore nel secondo tempo dopo una prima frazione "normale" e con uno splendido destro a giro chiude i conti firmando il definitivo 2-0 contro la Lazio. Proprio nel "suo" stadio.

  • SSC Napoli v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    MALEN (ROMA)

    Ha ragionissima Gasperini a sostenere che con lui in rosa dall'inizio la Roma qualche punto in più l'avrebbe. Altra doppietta, la seconda di fila. Fanno cinque goal dall'arrivo a gennaio dall'Aston Villa. Una furia.

  • Udinese Calcio v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    PINAMONTI (SASSUOLO)

    A Udine prende per mano il Sassuolo diventando una sorta di supereroe: in un paio di minuti offre uno strepitoso assist di tacco per il pari di Laurienté e poi si mette in proprio, incornando in rete la palla della rimonta e dei tre punti.

  • SSC Napoli v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    ALISSON SANTOS (NAPOLI)

    Rimane in panchina per 70 minuti contro la Roma, poi entra e fa la differenza: prima impegna Svilar, poi realizza il gran goal che vale il 2-2. Così cerca di convincere Conte a concedergli spazio e minutaggio.

  • LA TOP 11 DELLA 25ª GIORNATA

    (3-4-3): Carnesecchi; Solet, Ndicka, Tiago Gabriel; Athekame, Modric, Zielinski, Zalewski; Malen, Pinamonti, Alisson Santos.

