Da Zielinski a Malen, da Modric a Pinamonti: la Top 11 della 25ª giornata di Serie A

L'Inter non sbaglia un colpo anche se tra le polemiche, il Milan è ormai l'unica squadra capace di tenerle testa. Mentre il Napoli frena ancora e praticamente dice addio al sogno del bis Scudetto. Così si è snodata la venticinquesima giornata di Serie A.

È stato il weekend di Inter-Juventus, delle polemiche a non finire, dell'episodio Kalulu-Bastoni. Ma anche dell'ennesima doppietta di Malen, colpaccio invernale della Roma, e del primo goal in Italia di Alisson Santos. Così come del guizzo decisivo di Modric e di un Pinamonti in versione Superman.

Ecco dunque la Top 11 della venticinquesima giornata appena andata in archivio.