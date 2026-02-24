Da Troilo e Dimarco a Kean: la Top 11 della 26ª giornata di Serie A

Una giornata di Serie A all’insegna delle sorprese, dove solo Inter e Roma non steccano tra le grandi.

I nerazzurri battono il Lecce e volano a +10 approfittando dello scivolone del Milan con il Parma a San Siro, la Roma guadagna terreno nella corsa Champions, dove si registrano le sconfitte di Napoli e Juventus rispettivamente contro Atalanta e Como.

Nella corsa salvezza vittorie preziosissime per Genoa e Fiorentina, con Kean ancora protagonista,

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno? Di seguito ecco la Top 11 della 26ª giornata di Serie A scelta da GOAL.