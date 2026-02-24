Goal.com
Nino Caracciolo

Da Troilo e Dimarco a Kean: la Top 11 della 26ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 26° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Una giornata di Serie A all’insegna delle sorprese, dove solo Inter e Roma non steccano tra le grandi.

I nerazzurri battono il Lecce e volano a +10 approfittando dello scivolone del Milan con il Parma a San Siro, la Roma guadagna terreno nella corsa Champions, dove si registrano le sconfitte di Napoli e Juventus rispettivamente contro Atalanta e Como.

Nella corsa salvezza vittorie preziosissime per Genoa e Fiorentina, con Kean ancora protagonista,

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno? Di seguito ecco la Top 11 della 26ª giornata di Serie A scelta da GOAL.

  • corvi parmaGetty Images

    CORVI (Parma)

    La sua gara inizia male con lo scontro fortuito che abbatte Loftus-Cheek, con il passare dei minuti però alza il livello della prestazione con uscite coraggiose e dimostrando sicurezza tra i pali.

  • Juventus FC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    VOJVODA (Como)

    Attento in fase difensiva e sempre pericoloso quando attacca e sfodera tutta la sua tecnica. Il goal che sblocca il match è solo la ciliegina di una partita quasi perfetta.

  • Troilo Milan ParmaGetty Images

    TROILO (Parma)

    Una partita da gigante e non solo per il goal che regala la vittoria al Parma. Salva su Pulisic, rende la vita difficile a Leao, attento nelle chiusure e bravo a leggere in anticipo le situazioni di pericoli. Fisico e testa.

  • Ndicka RomaGetty Images

    NDICKA (Roma)

    Prova da leader difensivo e non solo. Preciso nelle chiusure, gestisce al meglio ogni palla che tocca a trova anche il goal. Una serata da incorniciare.

  • Federico Dimarco Inter 2025-26Getty

    DIMARCO (Inter)

    Un fattore anche al Via Del Mare. Il suo mancino fa la differenza: un goal annullato per fuorigioco, l’assist da corner per il 2-0 di Akanji e la solita spinta continua sulla sua corsia.

  • Caqueret Como 2025 primo pianoGetty Images

    CAQUERET (Como)

    Geometrie, corsa, inserimenti e qualità: un mix che lascia il segno all’Allianz Stadium. Recupera tantissimi palloni e li gestisce sempre al meglio dimostrando grande intelligenza tattica. Chiude la gara con la rete del 2-0.

  • Bryan Cristante RomaGetty Images

    CRISTANTE (Roma)

    Goal di testa e assist e assist di tacco: due giocate che “spaccano” la partita e spingono la Roma alla conquista di tre punti importantissimi. Per il resto, la solita prova concreta in mezzo al campo.

  • Samardzic Atalanta Napoli 22022026Getty Images

    SAMARDZIC (Atalanta)

    Entra, cambia marcia e decide il match con un colpo di testa, certamente non la specialità della casa. Mostra sprazzi di talento puro, gestendo ritmi e tempi di gioco con grande qualità.

  • Baldanzi GenoaGetty Images

    BALDANZI (Genoa)

    De Rossi gli dà fiducia e lui ricambia con una prova da applausi. La sua posizione di raccordo tra centrocampo e attacco mette in difficoltà in Torino: prova di talento e personalità.

  • US Sassuolo Calcio v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    BERARDI (Sassuolo)

    Due goal e una prova da categoria superiore nello scontro salvezza contro il Verona. Berardi dimostra ancora una volta di avere una qualità ben al di sopra della media. Trascinatore.

  • ACF Fiorentina v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    KEAN (Fiorentina)

    Un goal contro il Pisa, il terzo consecutivo in campionato, che fa sorridere la Fiorentina: torna decisivo nel momento più importante della stagione. La Viola ha ritrovato il suo bomber e adesso ha meno paura.

