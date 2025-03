Da riserva a uomo in più: Gilmour risorsa del Napoli di Conte con vista sul futuro

Arrivato in estate dal Brighton, lo scozzese ha giocato poco ma si è fatto trovare pronto contro l’Inter: può essere il vice Anguissa anche in futuro.

Antonio Conte la scorsa estate lo ha voluto fortemente e il Napoli lo ha accontentato. L’impatto di Billy Gilmour nel campionato italiano non è stato devastante, con il tecnico azzurro che – vista l’ampia scelta e la qualità in mezzo – ha spesso puntato su altri interpreti.

Ma sulla buona delle qualità del centrocampista scozzese classe 2001 nessuno dalla parti di CastelVoltuno ha mai avuto dubbi, Antonio Conte in primis. Serviva però l’occasione e il momento giusto per metterle in mostra.

Questione di timing. E l’ex Brighon ha dimostrato di fare della pazienza una delle sue virtù, tanto che adesso è passato da riserva a risorsa preziosa proprio nel momento più delicato della stagione del Napoli.