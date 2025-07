Da oggetto sconosciuto a fuoriclasse imprescindibile: la Roma blinda Svilar

Il serbo diventa l'uomo copertina del nuovo progetto tecnico targato Gasperini. Lanciato da De Rossi, Mourinho non lo considerava all'altezza.

Mile Svilar rinnova fino al 2030. Una bella notizia e il miglior epilogo possibile per la Roma, che dopo lunghe contrattazioni e momenti di gelo con i rappresentanti del calciatore, ha finalmente raggiunto l'accordo per l'estensione di contratto del portiere serbo in giallorosso.

Il classe 1999 diventa così uno degli uomini più pagati della rosa della Roma, con la società capitolina pronta a ripartire con un nuovo progetto tecnico targato Gasperini.

E pensare che poco meno di un anno fa, Svilar era ancora considerato un oggetto misterioso dalle parti di Trigoria.