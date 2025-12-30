Da Nico Paz a Hojlund, la Top 11 della 17ª giornata di Serie A

Si è chiusa la diciassettesima giornata di Serie A, l'ultima del 2025. A terminare il turno il facile successo della Roma contro il Genoa per 3-1 con i giallorossi che hanno così mantenuto il quarto posto in classifica.
Week end positivo per tutte le big viste le vittorie anche di Inter, Napoli, Milan e Juventus mentre si ferma ancora il Bologna, che si stacca un po' dalle prime della classe.
Vittoria pesante del Parma contro la Fiorentina in ottica salvezza, così come quella del Cagliari a Torino.
Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno di Serie A? Di seguito ecco la Top 11 della 17ª giornata scelta da GOAL.