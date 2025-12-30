Pubblicità
Da Nico Paz a Hojlund, la Top 11 della 17ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 17° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Si è chiusa la diciassettesima giornata di Serie A, l'ultima del 2025. A terminare il turno il facile successo della Roma contro il Genoa per 3-1 con i giallorossi che hanno così mantenuto il quarto posto in classifica.

Week end positivo per tutte le big viste le vittorie anche di Inter, Napoli, Milan e Juventus mentre si ferma ancora il Bologna, che si stacca un po' dalle prime della classe. 

Vittoria pesante del Parma contro la Fiorentina in ottica salvezza, così come quella del Cagliari a Torino.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno di Serie A? Di seguito ecco la Top 11 della 17ª giornata scelta da GOAL.


  • CORVI (PARMA)

    Il Parma supera la Fiorentina senza subire goal e il merito è molto di Edoardo Corvi; il portiere, cresciuto nel club, ha compiuto diversi grandi interventi. Una in particolare su Comuzzo ma anche nel finale quando respinge una conclusione di Gudmundsson indirizzata all'angolino. 

  • KALULU (JUVENTUS)

    C'è il goal di Pierre Kalulu che sblocca Pisa-Juventus ma anche molto altro nella prestazione del difensore francese in terra Toscana. L'ex Milan nell'azione del goal è bravissimo ad inserirsi fino in area di rigore e a crederci sulla ribattuta, aiutato anche da un po' di fortuna. Anticipi, duelli vinti, aggressività; prova a tutto tondo di Kalulu, insostituibile. 

  • RAMON (COMO)

    Ramon contro il Lecce si è dimostrato ancora una volta una scommessa vincente del Como, che lo ha preso dal Real Madrid e ora si gode i benefici di aver puntato su di lui. Il 20enne spagnolo protagonista nella vittoria per 3-0 in trasferta; è suo il goal del raddoppio dove è il più veloce di tutti a capire la traiettoria del pallone e a segnare. 

  • MUHAREMOVIC (SASSUOLO)

    Ennesima grande prestazione di Muharemovic, vera rivelazione di questa stagione. L'ex Juventus conferma il motivo per cui tante big italiane lo osservano con attenzione come possibile investimento per il presente e il futuro. Nell'ultima gara permette al Sassuolo di uscire dalla trasferta di Bologna con un punto, segnando  la rete dell'1-1 su angolo di testa, anticipando Ravaglia. 

  • DIMARCO (INTER)

    Deve vedersela prima con Zappacosta e poi con Musah, cresce durante la partita e ci mette la solita qualità che pochi hanno nel suo ruolo con una bellissima palla che manda in porta Luis Henrique, non sfruttata. La stagione di Dimarco prosegue su altissimi livelli. 

  • NICO PAZ (COMO)

    Nico Paz illumina e il Como vince, due cose che ovviamente vanno di pari passo. A Lecce ha ritrovato il goal che mancava da tre giornate in campionato, con una conclusione dalla distanza, deviata. 

  • PRATI (CAGLIARI)

    Prestazione a 360 gradi del centrocampista italiano che fa tutto quello che si può chiedere ad un giocatore in mezzo al campo. Dà ordine alla squadra, fa da diga quando c'è bisogno e ci mette anche il goal, questo più da attaccante che da centrocampista. 

  • KONÉ (ROMA)

    Koné domina a centrocampo contro il Genoa ed è soprattutto determinante in zona goal; segna grazie ad un inserimento perfetto e va anche vicino alla doppietta colpendo il palo. Per continuare a lottare per i primi posti la Roma di Gasperini non può fare a meno di questo Koné. 

  • KILICSOY (CAGLIARI)

    La Serie A scopre Kilicsoy, che già aveva fatto intravedere le sue qualità ma mai come fatto contro il Torino. L'attaccante del Cagliari segna il goal più bello della giornata facendo davvero tutto da solo. Parte da centrocampo, arriva fino all'area di rigore, salta l'uomo, si crea lo spazio e infila il pallone all'angolino. "Ma cosa hai fatto", gli urlano i compagni. 

  • HOJLUND (NAPOLI)

    Semplicemente immarcabile Hojlund con la Cremonese e in generale in questo periodo. Il danese mette a segno un'altra doppietta (la terza della stagione) con due goal da centravanti d'area. Ne avrebbe potuti fare anche altri, a dimostrazione di quanto sia stato costantemente pericoloso è un fattore nel successo del Napoli per 2-0. 

  • NKUNKU (MILAN)

    A proposito di doppiette, ecco i primi goal di Nkunku in Serie A: il francese nel giro di pochi minuti manda il Milan sul 2-0 e poi sul 3-0 contro il Verona. Prima trasforma il rigore che si era procurato lui stesso, poi è bravissimo ad arrivare prima di tutti sul tiro di Modric respinto dal palo. 

