Da Nico Paz a Hojlund, la Top 11 della 17ª giornata di Serie A

Ramon contro il Lecce si è dimostrato ancora una volta una scommessa vincente del Como, che lo ha preso dal Real Madrid e ora si gode i benefici di aver puntato su di lui. Il 20enne spagnolo protagonista nella vittoria per 3-0 in trasferta; è suo il goal del raddoppio dove è il più veloce di tutti a capire la traiettoria del pallone e a segnare.