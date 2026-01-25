Da Napoli al Napoli: Spalletti ha rilanciato la Juve, in 50 giorni è cambiato tutto

Non un dentro fuori ma qualcosa che ci assomiglia molto. La Juventus riceve il Napoli all'Allianz Stadium per giocarsi una grossa, grossissima fetta di stagione.
Quella contro i campioni d'Italia in carica, infatti, rappresenta per Luciano Spalletti l'occasione buona per accorciare la classifica e per rilanciare le quotazioni della formazione bianconera in chiave qualificazione alla prossima Champions League.
Il tecnico di Certaldo vuole lanciare un segnale fortissimo proprio contro la sua ex squadra, nonché l'avversario contro cui era maturata la sua prima sconfitta da allenatore della Juventus. Proprio da quel momento, però, la Juve ha cambiato passo. Da inNapoli al Napoli, dunque. In casa zebrata è cambiato tutto. E ora si cercano soltanto solide e ulteriori conferme.