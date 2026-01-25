Da Napoli al Napoli: Spalletti ha rilanciato la Juve, in 50 giorni è cambiato tutto

A fare da spartiacque all'avventura di Spalletti in bianconero è stato però quanto accaduto una settimana dopo la battuta d'arresto di Napoli. Nel turno successivo, infatti, la Juventus si impose per 0-1 sul campo del Bologna inscenando probabilmente la propria miglior prestazione stagionale.

Il proverbiale 'click' sulla stagione: da quel momento, infatti, sono arrivate altre vittorie convincenti, soprattutto sul piano del gioco e dell'intensità: 2-1 alla Roma, 0-2 al Pisa, 0-3 a Sassuolo e 5-0 alla Cremonese. Un filotto rallentato dai clamorosi, per come si sono sviluppati, passi falsi contro Lecce e Cagliari, contro cui la Juve meritava decisamente qualcosa in più.

Ciò che conta, però, è che con Spalletti la Juve abbia trovato davvero una sua quadra. Identità di gioco, intensità, capacità di aggredire l'avversario e quel passaggio in pianta stabile al 4-2-3-1 che è ormai diventato marchio di fabbrica di questa nuova versione a tinte bianconere.