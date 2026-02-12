Da Milan-Pisa a Pisa-Milan, Athekame a caccia di conferme: senza Saelemaekers tocca di nuovo a lui

Dal Pisa al Pisa. E da una notte difficilmente dimenticabile alla seconda partita di fila da titolare. No, l'anticipo di venerdì all'Arena Garibaldi non rappresenterà una partita come tutte le altre per Zachary Athekame. Sotto diversi aspetti.
Toccherà a lui, di nuovo, per la seconda volta consecutiva: dubbi non ce ne sono più, quasi al termine di una settimana trascorsa a capire le effettive condizioni di Alexis Saelemaekers e il suo recupero dall'infortunio.
Athekame alla fine giocherà, ripenserà a quanto accaduto all'andata. E, naturalmente, proverà a tenersi stretta il più possibile una maglia da titolare appena conquistata.