Da Milan-Pisa a Pisa-Milan, Athekame a caccia di conferme: senza Saelemaekers tocca di nuovo a lui

Non era titolare, Athekame, in quel Milan-Pisa che qualche giorno dopo avrebbe segnato un primo passo falso per i rossoneri, fin lì lanciatissimi. Contro i toscani è partito come quasi sempre dalla panchina, è entrato nel finale, ha provato a portare forze fresche.

Alla fine, col Milan incredibilmente sotto per 2-1 nel punteggio, proprio lui ha tolto la squadra di Allegri dall'imbarazzo. In pienissimo recupero ha raccolto palla fuori area facendo partire una sorta di tiro della disperazione, che in realtà si è trasformato nel tiro della salvezza: traiettoria a baciare il palo, sfera in rete alle spalle di un sorpresissimo Semper.

"Cos'ho pensato? Niente, ho solo tirato e ho segnato", ha detto Athekame a DAZN dopo la partita. E poi, giusto per mischiare sensazioni individuali e collettive: "Ero felice, ma non così felice perché non abbiamo vinto".