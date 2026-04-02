Da Milan-Napoli a Napoli-Milan: la stagione capovolta di De Bruyne

Kevin De Bruyne di nuovo contro il Milan. Sei mesi dopo.

Tanto è passato (con qualche spicciolata di giorni da affiancare) dal match dell'andata giocato il 28 settembre a San Siro, che in un certo senso ha rappresentato l'inizio della fine di un primo scorcio della stagione che il belga ha dovuto mandare in fretta nel dimenticatoio.

Ok il rigore che aveva riaperto i giochi, ma ad aver fatto rumore in Milan-Napoli è stata la reazione al cambio offerta dal belga e rivolta ad Antonio Conte, un episodio al quale poi un mese più tardi ha fatto seguito il grave infortunio alla coscia destra.

Insomma, riavvolgendo il nastro e focalizzandoci sulla strettissima attualità, gli scenari per l'ex City appaiono totalmente ribaltati. In meglio, naturalmente.