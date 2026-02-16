Da Linari e Boattin a Cantore e Di Guglielmo: perché le giocatrici italiane vanno all'estero? Non c'entra solo il calcio: cosa c'è dietro la scelta

La presenza delle Azzurre nei principali campionati esteri produce effetti anche sulla Nazionale, che beneficia di miglioramenti fisici e mentali delle proprie giocatrici.

L’Italia ha chiuso il 2025 con Juventus e Roma nella top 10 del ranking Fifa. Dopo l’Europeo in Svizzera, le azzurre sono state ricevute dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e hanno affrontato una tournée negli Stati Uniti con due amichevoli contro le padrone di casa.

L’ultima Supercoppa italiana è stata trasmessa in 159 Paesi e in cinque continenti.

“La tournée è stata una vittoria per il nostro calcio, un bel segnale da parte della federazione – conclude Orlandi –. Se oggi le giocatrici italiane ricevono offerte dall’estero è un segnale di qualità del lavoro fatto fin qui. Il passo successivo sarà far sì che anche il campionato italiano possa diventare una destinazione ambita di pari livello”.