Da Linari e Boattin a Cantore e Di Guglielmo: perché le giocatrici italiane vanno all'estero? Non c'entra solo il calcio: cosa c'è dietro la scelta

Non è soltanto una questione tecnica o di mercato. Da Elena Linari a Lisa Boattin, passando per Sofia Cantore e Lucia Di Guglielmo, il flusso delle calciatrici italiane verso l’estero racconta un cambiamento strutturale del movimento.
L’ultima a partire è stata Di Guglielmo, volata a Washington dopo aver lasciato la Roma e firmato un quadriennale con il Washington Spirit.
Alessandro Orlandi, fondatore e CEO di Assist Women, che ha curato le trattative delle sue assistite, ha confermato che “le leghe più importanti del mondo hanno messo gli occhi sulle giocatrici italiane” dopo l’Europeo estivo in cui le azzurre hanno sfiorato la finale.