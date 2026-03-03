Goal.com
Da Gatti a Dimarco, da Malen a Davis: la Top 11 della 27ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 27° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Inter sempre a +10 sul Milan, Napoli terzo, Roma in zona Champions League, con la sorpresa Como, la Juventus e l'Atalanta a inseguire: così si è chiusa la ventisettesima giornata di Serie A.

È stato il turno dello spettacolare 3-3 tra Roma e Juventus, che ha mantenuto invariate le distanze tra la formazione giallorossa e quella bianconera. E anche in vetta nulla è cambiato tra Inter e Milan, in attesa del derby di domenica prossima.

Ecco dunque la Top 11 della ventisettesima giornata di Serie A con i migliori giocatori del weekend.

  • Muric SassuoloGetty Images

    MURIC (Sassuolo)

    Gran protagonista della vittoria del Sassuolo contro l'Atalanta: con i suoi interventi nella parte finale della gara regala alla squadra di Grosso 3 punti fondamentali nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Pinamonti.

  • Wesley RomaGetty Images

    WESLEY (Roma)

    Che goal, quello del momentaneo 1-0 alla Juventus: un bellissimo destro a giro incastonato direttamente sotto l'incrocio di Perin. Il brasiliano si sta rivelando acquisto azzeccatissimo della scorsa estate. Pur giocando a sinistra, anche se nella nostra Top 11 è sulla fascia "naturale".

  • AS Roma v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    GATTI (Juventus)

    Due goal in pochissimi giorni tra Galatasaray e Roma, il primo inutile ai fini della qualificazione ma il secondo decisivo: l'ex centrale del Frosinone all'Olimpico ha giocato pochissimi minuti, ma si è rivelato determinante per evitare un ko che avrebbe avuto ripercussioni forse fatali nella lotta Champions.

  • Pavlovic Cremonese MilanGetty Images

    PAVLOVIC (Milan)

    A segno Gatti, a segno anche Strahinja Pavlovic: con una deviazione strana e quasi involontaria è lui ad aprire al Milan la strada verso la soffertissima vittoria di Cremona.

  • Dimarco Inter desktopGetty Images

    DIMARCO (Inter)

    Contro il Genoa ecco l'ennesima perla di una stagione magnifica, la migliore della carriera dell'esterno della Nazionale. Dimarco è il miglior giocatore di questo campionato per rendimento. E anche sabato sera lo ha confermato.

  • Pisilli RomaGetty

    PISILLI (Roma)

    Partitone del prodotto delle giovanili giallorosse contro la Juventus, nonostante la mancata vittoria finale. Partitone sotto tutti gli aspetti: grinta e qualità, fase difensiva e ripartenze. Gasperini lo ha esaltato dopo la partita: "Tremendo, strepitoso, benissimo".

  • FBL-ITA-SERIEA-ROMA-SASSUOLOAFP

    KONÉ (Roma)

    Bello il duello col connazionale Thuram. E bellissimo il lancio in profondità per Malen, che consente all'olandese di involarsi verso Perin e di firmare la rete dell'illusione romanista.

  • Parma Calcio 1913 v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    FOLORUNSHO (Cagliari)

    A Parma torna dopo un'assenza di diverse settimane per infortunio, parte dalla panchina, entra in campo e dopo un minuto trova il super goal del vantaggio sardo. Meglio di così, impossibile. E un bel messaggio in vista della parte finale della stagione.

  • Malen Roma JuventusGetty Images

    MALEN (Roma)

    Contro la Juventus segna il sesto goal in sette partite, confermandosi acquisto super del mercato di gennaio della Roma. Gasperini non può prescindere da lui, dai suoi movimenti, dalla sua verticalità.

  • Keinan Davis Udinese 2025-2026Getty Images

    DAVIS (Udinese)

    Semplicemente straripante nel posticipo finale contro la Fiorentina. Offre una prestazione top a livello offensivo, nonostante il tabellino dica che i goal segnati sono soltanto uno, peraltro dal dischetto.

  • Jesus Rodriguez Como Serie AGetty Images

    RODRIGUEZ (Como)

    Dona un apporto determinante al Como nell'operazione rimonta (riuscita) contro il Lecce: assist al bacio per l'1-1 di Douvikas prima, quindi l'inserimento centrale con dribbling su Falcone che ribalta completamente la partita.

  • LA TOP 11 DELLA 27ª GIORNATA

    (4-3-3): Muric; Wesley, Gatti, Pavlovic, Dimarco; Pisilli, Koné, Folorunsho; Malen, Davis, Rodriguez.

