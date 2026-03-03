Da Gatti a Dimarco, da Malen a Davis: la Top 11 della 27ª giornata di Serie A

Inter sempre a +10 sul Milan, Napoli terzo, Roma in zona Champions League, con la sorpresa Como, la Juventus e l'Atalanta a inseguire: così si è chiusa la ventisettesima giornata di Serie A.

È stato il turno dello spettacolare 3-3 tra Roma e Juventus, che ha mantenuto invariate le distanze tra la formazione giallorossa e quella bianconera. E anche in vetta nulla è cambiato tra Inter e Milan, in attesa del derby di domenica prossima.

Ecco dunque la Top 11 della ventisettesima giornata di Serie A con i migliori giocatori del weekend.