Da Gabbia e Leao a Gimenez e Pulisic: chi recupera per Cagliari-Milan

Non ci sarà contro il Cagliari e per molte delle prossime partite invece Gimenez. L’attaccante messicano si è operato nei giorni scorsi alla caviglia, il suo rientro è previsto per fine febbraio. In attacco però Allegri potrà contare su Fullkrug: il tedesco verrà tesserato alla riapertura del mercato e sarà a disposizione già per la gara contro la formazione sarda.