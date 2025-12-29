Pubblicità
Da Gabbia e Leao a Gimenez e Pulisic: chi recupera per Cagliari-Milan

I rossoneri subito in campo per prepara la trasferta contro il Cagliari di campionato, la prima gara del nuovo anno: come stanno gli acciaccati e chi recupera? Il punto dall’infermeria.

Un fine 2025 in campo per il Milan di Max Allegri. All’indomani del successo contro il Verona, la formazione rossonera è tornata subito ad allenarsi per preparare il prossimo impegno di campionato, che vedrà Rabiot e compagni impegnati in trasferta contro il Cagliari il 2 gennaio.

Contro il Verona, gara vinta per 3-0 dal Milan, Allegri ha dovuto rinunciare agli infortunati Gabbia e Leao: ma come stanno i due calciatori rossoneri?

Chi tra tutti gli acciaccati riuscirà a tornare a disposizione per la trasferta in Sardegna in programma venerdì 2 gennaio?

  • PERSONALIZZATO PER GABBIA

    Come riportato da ‘Sky Sport’, Matteo Gabbia quest’oggi ha svolto un lavoro di recupero personalizzato e solo nei prossimi giorni si capirà se riuscirà a esserci o meno per la trasferta di Cagliari. 

    Gabbia, ricordiamo, si è fatto male al ginocchio contro il Sassuolo nel match del 14 dicembre e ha saltato la gara di Supercoppa contro il Napoli (non è volato in Arabia) e la sfida di campionato contro il Verona. La sua presenza contro il Cagliari resta dunque a rischio.

  • LEAO SI ALLENA IN CAMPO

    Notizie incoraggianti arrivano da Rafa Leao. Il portoghese, ai box per un fastidio al flessore rimediato nella gara contro il Torino dell’8 dicembre, quest’oggi si è allenato in campo con i compagni che ieri non hanno giocato contro il Verona. Resta ancora da capire se riuscirà a esserci nel primo match dell’anno, ma i segnali che arrivano da Milanello sono positivi.

  • GIMENEZ OUT, IN FULLKRUG

    Non ci sarà contro il Cagliari e per molte delle prossime partite invece Gimenez. L’attaccante messicano si è operato nei giorni scorsi alla caviglia, il suo rientro è previsto per fine febbraio. In attacco però Allegri potrà contare su Fullkrug: il tedesco verrà tesserato alla riapertura del mercato e sarà a disposizione già per la gara contro la formazione sarda.

  • PULISIC NON AL MEGLIO, MA CI SARÀ

    Si è regolarmente allenato invece Pulisic: l’americano, ancora non al meglio come ammesso da Allegri, ci sarà contro il Cagliari. Il numero 11 rossonero soffre di un problema al flessore come spiegato da Allegri ai microfoni di DAZN nel post gara contro il Verona:

    "Pulisic sta facendo bene, anche se non sta ancora bene fisicamente con questo mezzo problema al flessore, infatti sbaglia qualche scelta di passaggio e ritarda un po' le giocate".

