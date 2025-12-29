Da Gabbia e Leao a Gimenez e Pulisic: chi recupera per Cagliari-Milan

Un fine 2025 in campo per il Milan di Max Allegri. All’indomani del successo contro il Verona, la formazione rossonera è tornata subito ad allenarsi per preparare il prossimo impegno di campionato, che vedrà Rabiot e compagni impegnati in trasferta contro il Cagliari il 2 gennaio.
Contro il Verona, gara vinta per 3-0 dal Milan, Allegri ha dovuto rinunciare agli infortunati Gabbia e Leao: ma come stanno i due calciatori rossoneri?
Chi tra tutti gli acciaccati riuscirà a tornare a disposizione per la trasferta in Sardegna in programma venerdì 2 gennaio?