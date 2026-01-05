Da Falcone a Politano e Lautaro, la Top 11 della 18ª giornata di Serie A

Dopo la diciottesima giornata di Serie A continua la corsa a tre in vetta alla classifica.

Venerdì il Milan ha vinto di misura sul campo del Cagliari. Domenica sono arrivate le risposte di Napoli e Inter che hanno battuto rispettivamente Lazio e Bologna con due prove estremamente convincenti.

Subito dietro invece frenano la Roma, sconfitta in casa dell'Atalanta e soprattutto la Juventus che non va oltre il pareggio interno contro il Lecce.

In coda importante vittoria per la Fiorentina che batte la Cremonese all'ultimo respiro e aggancia sia il Pisa che il Verona.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno di Serie A? Di seguito ecco la Top 11 della 18ª giornata scelta da GOAL.

