Da Dybala e Pellegrini a Soulé e Vaz, chi gioca con Malen in Napoli-Roma? L'emergenza in attacco è finita: le scelte di Gasperini sulla trequarti

Alle spalle di Malen si riaprono i giochi. Paulo Dybala è tornato al 100% dopo l’infortunio che lo aveva fermato e si candida per una maglia dal primo minuto.

Con l’olandese aveva già mostrato intesa e qualità sia a Torino sia nel primo tempo contro il Milan, prima dello stop fisico. Le sue quotazioni sono in netta crescita e Gasperini valuta seriamente il suo impiego dall’inizio in una gara che pesa anche in chiave classifica.

Il ballottaggio coinvolge anche Lorenzo Pellegrini e Matias Soulé. Il capitano vive una stagione discontinua ma continua ad avere la fiducia dell’allenatore. Soulé è tornato ad allenarsi in gruppo, pur convivendo con la pubalgia, e ha manifestato la volontà di esserci in una sfida così delicata.

L’idea del tecnico sarebbe quella di riproporre il trio visto contro il Milan, con Pellegrini inizialmente fuori, ma tutto resta legato alle condizioni dell’argentino.