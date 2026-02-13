Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Atalanta BC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Da Dybala e Pellegrini a Soulé e Vaz, chi gioca con Malen in Napoli-Roma? L'emergenza in attacco è finita: le scelte di Gasperini sulla trequarti

Dopo settimane difficili il tecnico ritrova uomini e soluzioni: ballottaggi aperti alle spalle dell’olandese per la sfida del Maradona.

Pubblicità

La Roma si presenta al big match di domenica 15 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Antonio Conte con uno scenario completamente diverso in attacco rispetto alle settimane di emergenza appena superate. 

Dopo la vittoria contro il Cagliari, Gian Piero Gasperini può finalmente contare su un reparto offensivo ricostruito e su alternative che fino a poco tempo fa erano in infermeria. 

Se il punto fermo è Donyell Malen, resta da sciogliere il nodo su chi agirà alle sue spalle nel 3-4-2-1 che accompagnerà l’assalto giallorosso.

  • MALEN PUNTO FERMO DELL’ATTACCO

    A Trigoria l’arrivo di Malen è stato accolto come una svolta. Gasperini aveva alternato in quella posizione Ferguson e Dovbyk, provando anche Dybala e Baldanzi da falsi nove, ma senza trovare continuità né un’identità definita. 

    L’impatto dell’olandese ha cambiato l’inerzia offensiva: attacco della profondità, movimenti senza palla e capacità di finalizzazione hanno restituito alla squadra un riferimento stabile. La sua titolarità contro il Napoli non è in discussione.

    • Pubblicità

  • DYBALA PRONTO, SFIDA APERTA

    Alle spalle di Malen si riaprono i giochi. Paulo Dybala è tornato al 100% dopo l’infortunio che lo aveva fermato e si candida per una maglia dal primo minuto. 

    Con l’olandese aveva già mostrato intesa e qualità sia a Torino sia nel primo tempo contro il Milan, prima dello stop fisico. Le sue quotazioni sono in netta crescita e Gasperini valuta seriamente il suo impiego dall’inizio in una gara che pesa anche in chiave classifica.

    Il ballottaggio coinvolge anche Lorenzo Pellegrini e Matias Soulé. Il capitano vive una stagione discontinua ma continua ad avere la fiducia dell’allenatore. Soulé è tornato ad allenarsi in gruppo, pur convivendo con la pubalgia, e ha manifestato la volontà di esserci in una sfida così delicata. 

    L’idea del tecnico sarebbe quella di riproporre il trio visto contro il Milan, con Pellegrini inizialmente fuori, ma tutto resta legato alle condizioni dell’argentino.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • VAZ, ZARAGOZA E GLI ALTRI JOLLY

    Dopo mesi complessi, la Roma ritrova anche alternative importanti. Vaz ha recuperato in tempi record dalla lesione al soleo ed è nuovamente a disposizione. 

    Zaragoza, dopo l’esordio contro il Cagliari, spera di collezionare altri minuti, mentre Venturino resta un’opzione da utilizzare a partita in corso. L’obiettivo è avere più soluzioni per cambiare volto alla gara, anche in corsa.

    Non saranno invece disponibili El Shaarawy e Ferguson, ancora fuori dall’elenco dei convocati.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE

    Nella sfida del Maradona contro il Napoli, Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Svilar tra i pali e la difesa composta da Mancini, Ndicka e Ghilardi, con Hermoso che prova a recuperare dalla contusione al piede. 

    In mediana conferma per Cristante e Pisilli, con Celik sulla fascia destra e Wesley a tutta corsia. 

    In avanti Malen sarà il terminale offensivo, con Soulé favorito per affiancare Dybala dal primo minuto sulle trequarti.

    La Roma cerca una vittoria contro una squadra avanti in classifica che manca da aprile, quando a San Siro superò l’Inter, e affida a un attacco ora completo il tentativo di invertire la tendenza.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Roma crest
Roma
ROM
0