Da Donnarumma a Palmer, da Thiago Silva a Gonzalo Garcia: la Top 11 del Mondiale per Club scelta da GOAL

La formazione ideale del torneo appena concluso e vinto dal Chelsea in finale contro il PSG: a dominare sono proprio i Blues.

In tanti domenica sera si sono sintonizzati in tv, o sono accorsi allo stadio, convinti che il PSG sarebbe stato incoronato ufficialmente miglior squadra del pianeta. Ma il Chelsea ha rovinato la festa, battendo i campioni d'Europa in carica per 3-0 in un MetLife Stadium gremito.

Cole Palmer è stato il protagonista assoluto della partita, segnando due goal e servendo un assist a Joao Pedro. La prestazione del mancino ex Manchester City gli è così valsa non solo il titolo di miglior giocatore della partita, ma anche il Pallone d'oro dell'intero Mondiale per Club.

Non sorprende dunque che Palmer sia anche nella squadra del torneo di GOAL. Ma chi altro è stato incluso? Il Chelsea rappresenta la metà delle nostre scelte, ma c'è spazio anche per i giocatori del PSG, delle sorprese Fluminense e Palmeiras e persino del Real Madrid.