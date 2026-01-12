Da Cremonese-Juventus a Juventus-Cremonese: cos'è cambiato dalla prima di Spalletti sulla panchina bianconera

Da Cremonese-Juventus a Juventus-Cremonese, la formazione bianconera ha disputato 14 partite sotto la gestione Spalletti e i numeri sono tutti della parte del tecnico, nonostante qualche momento di criticità.

Nelle 10 partite di Serie A disputate la Juventus di Spalletti ha ottenuto 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con un media di 2.10 punti a partita. Nelle 8 partite di Serie A sotto la guida Tudor, invece, la media punti è stata di 1.50. Prima della gara di questa sera la Juventus ha 36 punti, vincendo raggiungere Napoli (una gara in meno) e Roma al terzo posto.

Nelle tre gare di Champions League la Juventus ha pareggiato un match e ne ha vinti altri due, successo anche negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese.