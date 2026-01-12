Pubblicità
Nino Caracciolo

Da Cremonese-Juventus a Juventus-Cremonese: cos'è cambiato dalla prima di Spalletti sulla panchina bianconera

L’arrivo di Spalletti sulla panchina bianconera ha dato nuovo slancio alla squadra, che oggi torna a lottare per le zone di vertice: come e in cosa è cambiata la Juventus.

Due mesi o poco più per rimettere la barca nella rotta giusta, quella che porta nelle zone alte della classifica, con l’obiettivo del quarto posto da provare a non fallire.

Da quando Luciano Spalletti si è seduto per la prima volta sulla panchina della Juventus (1 novembre 2025 allo Zini contro la Cremonese) a oggi, non è passato tanto tempo; è cambiata invece la squadra bianconera.


Il processo di cambiamento è ancora in piena evoluzione, ma rispetto a qualche mese fa le differenze ci sono e sono notevoli, nei numeri e nella testa e anche negli interpreti.

Ma quanto e come è cambiata la squadra bianconera da Cremonese-Juventus a Juventus-Cremonese, gara che quest’oggi chiude la ventesima giornata di campionato?

  • PARTE TATTICA

    Fin dalla sua prima apparizione sulla panchina bianconera Spalletti ha utilizzato la difesa a tre, con la grande novità relativa all’impiego di Koopmeiners come braccetto di sinistra. In queste settimane la Juventus ha mantenuto la stessa impostazione tattica, cambiando molto però l’interpretazione sia in fase di possesso che non.

    La Juventus a gara in corso passa spesso a una difesa a 4, mentre in avanti sono state utilizzate diverse soluzioni dall’inizio o in corso d’opera: modulo a una o due punte, o con i due o i tre trequartisti.

  • GRUPPO PIÙ COMPATTO

    Spalletti ha sicuramente inciso sulla parte tattica, ma la sensazione è che lo abbia fatto ancora maggiormente sul lato mentale. Il nuovo tecnico ha puntato sulla compattezza del gruppo, ottenendo maggior feeling e consensi pur senza fare sconti a nessuno.

  • I SINGOLI E IL PROGETTO

    Sotto la gestione Spalletti alcuni calciatori – fino a quel momento rimasti margini al progetto – sono tornati al centro della Juventus. Se Koopmeiners è l’esempio più evidente per via del cambio di posizione, un ruolo importante lo sta avendo adesso Miretti, così come McKennie (un intoccabile per l’allenatore).

    Oltre ad aver ritrovato Bremer reduce da infortunio (e aver perso Vlahovic per lo stesso motivo), Spalletti sta lavorando molto per rigenerare David e Openda.

  • I NUMERI DI SPALLETTI

    Da Cremonese-Juventus a Juventus-Cremonese, la formazione bianconera ha disputato 14 partite sotto la gestione Spalletti e i numeri sono tutti della parte del tecnico, nonostante qualche momento di criticità.

    Nelle 10 partite di Serie A disputate la Juventus di Spalletti ha ottenuto 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con un media di 2.10 punti a partita. Nelle 8 partite di Serie A sotto la guida Tudor, invece, la media punti è stata di 1.50. Prima della gara di questa sera la Juventus ha 36 punti, vincendo raggiungere Napoli (una gara in meno) e Roma al terzo posto.

    Nelle tre gare di Champions League la Juventus ha pareggiato un match e ne ha vinti altri due, successo anche negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese.

