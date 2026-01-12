Da Cremonese-Juventus a Juventus-Cremonese: cos'è cambiato dalla prima di Spalletti sulla panchina bianconera

Due mesi o poco più per rimettere la barca nella rotta giusta, quella che porta nelle zone alte della classifica, con l’obiettivo del quarto posto da provare a non fallire.
Da quando Luciano Spalletti si è seduto per la prima volta sulla panchina della Juventus (1 novembre 2025 allo Zini contro la Cremonese) a oggi, non è passato tanto tempo; è cambiata invece la squadra bianconera.
Il processo di cambiamento è ancora in piena evoluzione, ma rispetto a qualche mese fa le differenze ci sono e sono notevoli, nei numeri e nella testa e anche negli interpreti.
Ma quanto e come è cambiata la squadra bianconera da Cremonese-Juventus a Juventus-Cremonese, gara che quest’oggi chiude la ventesima giornata di campionato?