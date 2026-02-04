Goal.com
Top 11 23GOAL
Stefano Silvestri

Da Carnesecchi a Bremer, da Rabiot a Vergara: la Top 11 della 23ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 23° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Inter e Milan hanno iniziato un duello a distanza: la ventitreesima giornata di Serie A non ha proposto scossoni nella lotta al vertice tra nerazzurri e rossoneri, le due grandi favorite per la conquista dello Scudetto.

Alle loro spalle, il Napoli ha ricominciato a vincere ma resta a -9 dal primo posto, in piena bagarre Champions: ci sono anche Juventus e Roma, in un triello che promette di essere elettrizzante anche nelle prossime settimane.

Ecco dunque la Top 11, ruolo per ruolo, proposta dal turno numero 23 del massimo campionato italiano.

  • Solet Udinese RomaGetty Images

    CARNESECCHI (ATALANTA)

    Protegge in maniera totale la porta atalantina a Como, evitando il ko in inferiorità numerica quasi per tutta la partita dopo l'espulsione di Ahanor. Tra una parata e l'altra, confeziona il miracolo all'ultimo secondo: rigore respinto a Nico Paz.

  • Palestra Cagliari Serie AGetty Images

    PALESTRA (CAGLIARI)

    Questa volta non segna, diversamente da Firenze, ma lascia lo zampino nella terza vittoria consecutiva del Cagliari: l'atalantino è grande protagonista nel poker al Verona, tra una discesa e l'altra, e propizia di forza l'azione del vantaggio firmato da Mazzitelli.

  • Bremer desktopGetty

    BREMER (JUVENTUS)

    Se oltre a giocare bene in difesa si mette a segnare pure... Quanto è importante Bremer per la Juventus, quanto è stato importante il suo rientro a pieno regime dagli infortuni. Parma è la sua consacrazione non solo nella propria area, ma anche in quella degli altri: doppietta.

  • SOLET (UDINESE)

    Ottimo nel colpaccio dell'Udinese contro la Roma. Difensivamente contribuisce a proteggere la porta di Okoye dagli attaccanti romanisti, oltre alle solite avanzate offensive che ormai fanno parte del suo repertorio.

  • Dimarco InterGetty Images

    DIMARCO (INTER)

    Altra prestazione sopra le righe, l'ennesima di un periodo da ricordare sia in campionato che in Champions League. E dopo poco più di un quarto d'ora porge a Lautaro Martinez l'assist che vale lo 0-1.

  • Udinese Roma EkkelenkampGetty Images

    EKKELENKAMP (UDINESE)

    Si produce in incursioni pericolose e insomma, contro la Roma tra centrocampo e attacco c'è. E poi è lui alla fine a decidere l'incontro, anche se con una discreta dose di fortuna.

  • Zielinski InterGetty Images

    ZIELINSKI (INTER)

    A Cremona conferma di essersi lasciato alle spalle la prima, deludente stagione con la maglia dell'Inter ed essere tornato lo Zielinski di Napoli, anche se in un altro ruolo. Ordinato e lucido in regia, poi il gran goal che di fatto chiude i conti dopo mezz'ora.

  • Rabiot Bologna MilanGetty Images

    RABIOT (MILAN)

    Giocatore totale, come sempre. Un colpo da novanta del mercato estivo della Serie A. A Bologna fa il doppio lavoro in maniera eccellente ed entra in maniera più concreta che mai nel tabellino: assist per Loftus-Cheek prima, goal che chiude ogni discorso poi.

  • Pisa Sassuolo Domenico BerardiGetty Images

    BERARDI (SASSUOLO)

    Devastante a Pisa. Fa esonerare Gilardino con una serie di giocate "alla Berardi", lancia in alto il Sassuolo e alla fine nel tabellino il suo nome c'è eccome: suo lo 0-1, sua anche la giocata che propizia l'autorete del raddoppio di Caracciolo.

  • FBL-ITA-SERIEA-BOLOGNA-MILANAFP

    NKUNKU (MILAN)

    Che partita per il francese a Bologna. Tra inserimenti e giocate, trova il tempo per guadagnarsi e poi segnare il calcio di rigore che taglia le gambe al Bologna. Vuole dimostrare così di poter essere utile dopo il mancato addio a gennaio.

  • Antonio Vergara Napoli DESKTOPGETTY

    VERGARA (NAPOLI)

    Ormai non può più essere definito una sorpresa. Non dopo quel che fa partita dopo partita con la maglia del Napoli. Dopo la perla - inutile - in Champions League, ecco anche la cavalcata vincente e il micidiale sinistro a battere De Gea: stavolta è il goal partita.

  • LA TOP 11 DELLA 23ª GIORNATA DI SERIE A

    (4-3-3): Carnesecchi; Palestra, Bremer, Solet, Dimarco; Ekkelenkamp, Zielinski, Rabiot; Berardi, Nkunku, Vergara.

