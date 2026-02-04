Da Carnesecchi a Bremer, da Rabiot a Vergara: la Top 11 della 23ª giornata di Serie A

Inter e Milan hanno iniziato un duello a distanza: la ventitreesima giornata di Serie A non ha proposto scossoni nella lotta al vertice tra nerazzurri e rossoneri, le due grandi favorite per la conquista dello Scudetto.

Alle loro spalle, il Napoli ha ricominciato a vincere ma resta a -9 dal primo posto, in piena bagarre Champions: ci sono anche Juventus e Roma, in un triello che promette di essere elettrizzante anche nelle prossime settimane.

Ecco dunque la Top 11, ruolo per ruolo, proposta dal turno numero 23 del massimo campionato italiano.